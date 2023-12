കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PB 919223 (ADOOR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 919223 PC 919223 PD 919223 PE 919223 PF 919223

PG 919223 PH 919223 PJ 919223 PK 919223 PL 919223

PM 919223

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PJ 725119 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 994080 (MANANTHAVADY)

2) PB 735855 (CHERTHALA)

3) PC 540593 (IRINJALAKUDA)

4) PD 316216 (PUNALUR)

5) PE 208258 (KANNUR)

6) PF 354164 (KOTTAYAM)

7) PG 415518 (KOTTAYAM)

8) PH 373485 (THRISSUR)

9) PJ 127723 (NEYYATTINKARA)

10) PK 940907 (VADAKARA)

11) PL 300529 (PATHANAMTHITTA)

12) PM 228247 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0327 0851 0955 0972 1724

1906 1935 3222 3678 3723

3808 4356 5668 6696 7306

7977 8519 9308

5th Prize-Rs :1000/-

0019 0987 1228 1719 2130

2998 3301 3370 3567 3787

4267 4404 4429 4437 4541

4640 5739 6513 6683 6721

7179 7646 7735 8192 8504

8656 8666 8685 8771 8928

8999 9633 9900 9911

6th Prize-Rs :500/-

0028 0134 0135 0162 0187

0224 0304 0343 0370 0379

0762 0764 0796 0924 1277

1329 1398 1425 1828 1914

2013 2036 2044 2323 2397

2580 2611 2614 2929 2999

3189 3204 3255 3338 3572

4040 4094 4358 4449 4479

4588 4678 4699 4706 4773

4812 4850 4919 5089 5112

5233 5415 5448 5512 5624

5967 6019 6280 6474 6622

6739 6851 7070 7089 7248

7339 7506 7698 8066 8087

8330 8765 8916 8933 9023

9076 9134 9474 9594 9833

7th Prize-Rs :100/-

0044 0136 0216 0311 0358

0367 0414 0431 0652 0689

0784 0823 0833 0876 1004

1011 1047 1220 1248 1347

1382 1483 1551 1598 1632

1656 1743 1967 2049 2226

2259 2505 2522 2576 2617

2660 2665 2704 2709 2758

3016 3163 3201 3253 3321

3520 3664 3699 3700 3715

3765 3950 4069 4340 4396

4515 4543 4547 4731 4769

4770 4829 4898 4921 4950

5081 5288 5343 5355 5364

5411 5611 5665 5669 5708

5735 5849 5917 6039 6058

6126 6238 6252 6263 6330

6382 6447 6585 6646 6796

6850 6989 7005 7018 7115

7216 7316 7353 7429 7495

7532 7547 7598 7790 7865

7962 8128 8162 8199 8210

8253 8321 8368 8405 8433

8510 8555 8660 8677 8714

9142 9153 9276 9581 9800

9953

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.