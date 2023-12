കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KB 686743 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 686743 KC 686743 KD 686743 KE 686743 KF 686743

KG 686743 KH 686743 KJ 686743 KK 686743 KL 686743

KM 686743

2nd Prize Rs :500000/-

1) KK 825018 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 475169 (CHITTUR)

2) KB 409947 (WAYANADU)

3) KC 579050 (IDUKKI)

4) KD 109003 (KANHANGAD)

5) KE 151254 (ERNAKULAM)

6) KF 868921 (CHERTHALA)

7) KG 919245 (GURUVAYOOR)

8) KH 147212 (ERNAKULAM)

9) KJ 679583 (ERNAKULAM)

10) KK 832260 (KOTTAYAM)

11) KL 686019 (KOTTAYAM)

12) KM 248726 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0628 0692 1345 1538 2681

3366 3457 4356 4532 4606

4953 5196 5949 6535 8668

8728 9411 9755

5th Prize-Rs :2000/-

0382 2421 2543 2599 2614

3173 3179 4711 5353 9116

6th Prize-Rs :1000/-

0376 0795 1195 1506 2280

2985 3620 3965 4950 5748

6971 7147 7463 9081

7th Prize-Rs :500/-

0085 0516 0520 0657 0881

0893 1014 1257 1271 1429

1719 1789 1853 2104 2158

2188 2448 2617 2673 2831

3095 3248 3300 3474 3630

3839 4016 4092 4192 4297

4439 4474 4563 4621 4936

5009 5154 5306 5376 5792

5806 6062 6391 6457 6525

6653 6736 7044 7108 7222

7288 7480 7494 7519 7719

7947 7951 7980 7997 8008

8180 8183 8217 8266 8470

8517 8560 8803 8811 8813

8912 9011 9049 9134 9260

9332 9398 9599 9924 9945

8th Prize-Rs :100/-

0080 0170 0329 0395 0720

0749 0769 0777 0865 0894

1012 1240 1284 1401 1555

1621 1832 1881 1946 2182

2244 2356 2368 2526 2557

2620 2648 2779 2909 2952

3023 3056 3080 3214 3372

3407 3424 3489 3671 3729

3850 3883 3907 3936 3996

4023 4109 4248 4360 4431

4642 4916 4939 4978 5039

5120 5128 5313 5316 5417

5508 5570 5810 5831 5904

5911 6016 6372 6695 6701

6710 6856 6937 6952 6974

6987 6993 7004 7032 7038

7159 7270 7343 7408 7427

7445 7493 7559 7560 7589

7820 7852 7882 7902 7903

7909 8009 8052 8053 8054

8088 8108 8139 8254 8317

8504 8607 8777 8863 8960

9014 9111 9286 9310 9385

9425 9502 9539 9559 9739

9753 9801 9921 9971