അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. AKSHAYA LOTTERY NO.AK-632nd DRAW held on:- 31/12/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) AN 450400 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/- AO 450400AP 450400AR 450400 AS 450400AT 450400 AU 450400AV 450400AW 450400AX 450400AY 450400 AZ 450400



2nd Prize Rs :500000/- 1) AN 366759 (THIRUVANANTHAPURAM)



3rd Prize Rs :100000/- 1) AN 926217 (PUNALUR) 2) AO 342323 (IRINJALAKUDA) 3) AP 526338 (NEYYATTINKARA) 4) AR 188568 (IDUKKI) 5) AS 128203 (VADAKARA) 6) AT 408734 (THRISSUR) 7) AU 100187 (ERNAKULAM) 8) AV 640580 (ADOOR) 9) AW 382446 (THRISSUR) 10) AX 259851 (PATHANAMTHITTA) 11) AY 192094 (KOTTAYAM) 12) AZ 933541 (THRISSUR)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0233 0665 2413 2421 2520 3183 3555 4305 5352 6601 7036 7052 7524 8344 8516 8553 9559 9616



5th Prize-Rs :2000/- 0041 0214 0266 0825 4563 7146 7156



6th Prize-Rs :1000/- 0646 1253 1263 2465 2674 3108 3310 4061 4410 5120 6446 6491 6723 6996 7122 7214 7296 7488 7732 7803 7804 8993 9529 9653 9788 9837



7th Prize-Rs :500/- 0000 0039 0138 0147 0169 0864 0896 0931 1079 1383 1442 1570 1773 1806 2153 2326 2507 2523 2549 2554 2925 3297 3483 3522 3557 3700 3707 3882 4010 4113 4155 4243 4245 4547 4552 4604 4632 4785 5350 5403 5488 5638 6068 6313 6554 6914 6995 7031 7206 7278 7298 7337 7485 7514 7740 7795 7869 8038 8185 8231 8868 8974 9224 9307 9314 9490 9562 9595 9713 9894 9962 9989



8th Prize-Rs :100/- 0059 0061 0117 0216 0423 0469 0593 0595 0794 0898 0961 1049 1129 1150 1177 1225 1267 1441 1456 1505 1769 1835 1849 1954 1964 2143 2214 2437 2460 2565 2581 2736 2744 2974 2986 2999 3063 3242 3252 3423 3501 3560 3645 3667 3734 4073 4107 4174 4189 4194 4249 4270 4295 4304 4349 4541 4771 4870 4873 4886 4890 5051 5109 5217 5249 5277 5285 5425 5426 5440 5453 5457 5719 5784 5798 5869 5890 5950 6121 6222 6279 6321 6422 6443 6482 6573 6648 6766 6906 6993 7023 7024 7049 7078 7079 7135 7195 7198 7218 7219 7396 7475 7694 7750 7846 7910 7967 8103 8193 8280 8337 8666 8697 8899 8903 9042 9202 9475 9477 9515 9730 9863 9919



The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.