അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

AKSHAYA LOTTERY NO.AK-592nd DRAW held on:- 26/03/2023,3:00 PM

AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) AW 858713 (PATHANAMTHITTA)

Cons Prize-Rs :8000/- AN 858713 AO 858713 AP 858713 AR 858713 AS 858713

AT 858713 AU 858713 AV 858713 AX 858713 AY 858713

AZ 858713

2nd Prize Rs :500000/- 1)

AP 704585 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1)AN 412795 (WAYANADU)

2) AO 604751 (PATHANAMTHITTA)

3) AP 370005 (KOTTAYAM)

4) AR 771357 (VADAKARA)

5) AS 157236 (KOTTAYAM)

6) AT 196720 (KOLLAM)

7) AU 822913 (PALAKKAD)

8) AV 777202 (KOZHIKKODE)

9) AW 272866 (KAYAMKULAM)

10) AX 959755 (THIRUR)

11) AY 276061 (ATTINGAL)

12) AZ 657855 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0155 0546 1065 1349 1638

1751 1763 1935 2084 6107

6988 7034 7378 7404 8496

5th Prize-Rs :2000/-

2588 4405 5519 6466 6556

7192 9780

6th Prize-Rs :1000/-

0503 0798 1293 1310 1388

1814 2712 2845 3094 3966

4019 4320 4795 5047 5415

5499 5506 7214 7389 7583

7766 8351 8625 8940 9272

9917

7th Prize-Rs :500/-

0278 0409 0431 0781 0784

0837 1002 1037 1178 1235

1396 1529 1594 1828 1882

2159 2385 3012 3235 3455

3742 3856 3917 3990 4049

4081 4215 4246 4263 4791

4990 4992 5074 5316 5550

5803 5993 6072 6112 6337

6338 6358 6663 6839 6869

6896 6943 6961 7516 7822

7826 7909 7964 8043 8110

8120 8194 8258 8320 8491

8497 8505 8598 8651 8689

8743 8890 8963 9115 9228

9993 9999

8th Prize-Rs :100/-

0101 0124 0146 0204 0210

0259 0322 0369 0466 0535

0539 0568 0633 0660 0678

0731 0760 0814 0929 0962

1041 1093 1246 1391 1531

1563 1575 1576 1609 1802

1896 2189 2242 2492 2665

2709 2759 2772 2773 2803

2905 2930 2956 3203 3244

3310 3318 3349 3421 3493

3525 3906 3930 4102 4133

4315 4347 4498 4600 4658

4725 4779 4854 4902 5221

5479 5590 5640 5664 6016

6377 6396 6441 6469 6605

6608 6632 6662 6666 6752

6774 6788 6828 7029 7030

7060 7112 7200 7253 7365

7523 7626 7692 7982 8034

8055 8111 8135 8278 8309

8312 8368 8407 8488 8549

8608 8718 8720 8725 8841

8858 8975 9010 9033 9040

9052 9059 9142 9328 9395

9424 9490 9843

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala

Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.