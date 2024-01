സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SS 823141 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 823141 SO 823141 SP 823141 SR 823141 ST 823141

SU 823141 SV 823141 SW 823141 SX 823141 SY 823141

SZ 823141

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SZ 888562 (THAMARASSERY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

1042 3964 3988 4394 4707

5431 6128 6278 6498 6737

7165 7269 7878 7959 8332

8417 9298 9996

4th Prize-Rs :2000/-

0545 3197 3511 3544 5768

6042 6368 6558 7702 8091

5th Prize-Rs :1000/-

0230 0258 0764 1022 1846

2630 3272 3757 3998 4842

5249 6612 6967 7090 7601

8034 8244 8921 9667 9821

6th Prize-Rs :500/-

0041 0277 0599 0916 1474

1571 1641 1752 1780 1824

1840 2263 2525 2949 3005

3043 3104 3113 3256 3512

3572 3637 3642 3727 3922

4034 4564 4851 4952 4971

5160 5222 5348 5666 5678

5689 5944 6202 6329 6335

6841 6896 6897 7504 7623

7691 8423 8956 9173 9243

9270 9317

7th Prize-Rs :200/-

0491 1073 1340 1410 1499

1511 1970 2122 2291 2520

2919 2989 3260 3398 3449

3506 3817 3837 4019 4166

4230 4467 5033 5333 5786

5806 6275 6327 6369 6628

6652 6780 6997 7353 7587

8274 8588 8652 8729 8862

9002 9452 9546 9558 9616

8th Prize-Rs :100/-

0001 0003 0017 0066 0248

0272 0454 0587 0663 0675

0746 0805 0921 0936 0945

0997 1095 1214 1219 1359

1363 1426 1466 1481 1576

1607 1635 1682 1696 1774

1832 1873 1967 1984 2045

2098 2165 2284 2370 2566

2800 3063 3411 3442 3467

3482 3516 3538 3576 3606

3613 3626 3725 3749 3778

3893 3917 4068 4177 4220

4477 4495 4559 4698 4722

4760 4796 5047 5061 5220

5523 5537 5654 5877 6016

6032 6185 6232 6260 6412

6484 6721 6794 6823 6830

6970 7014 7047 7397 7485

7507 7530 7704 7727 7964

8082 8094 8199 8235 8302

8377 8419 8501 8544 8560

8599 8785 8803 8858 8890

8912 8935 8966 9007 9027

9275 9331 9365 9410 9441

9460 9483 9591 9646 9781

9866