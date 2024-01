ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :10000000/- 1) FH 358882 (THIRUVANANTHAPURAM)



Cons Prize-Rs :8000/- FA 358882 FB 358882 FC 358882 FD 358882 FE 358882 FF 358882 FG 358882 FJ 358882 FK 358882 FL 358882

FM 358882

2nd Prize Rs :1000000/-



1) FC 249225 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0162 0285 0394 0610 1958

2277 2420 2430 3036 3692

3729 4033 4256 5046 6631

7313 7614 7927 8176 8211

9346 9431 9718

4th Prize-Rs :2000/-



0596 1199 1471 2344 3320

3613 6414 6940 7674 7938

8832 9713

5th Prize-Rs :1000/-



0230 0503 0576 0626 0632

0770 1029 1499 1651 2244

2335 3938 4032 4889 6787

6960 7671 8004 8691 9079

9197 9402 9740 9887

6th Prize-Rs :500/-



0087 0161 0231 0241 0466

0703 0801 0841 0953 1023

1067 1073 1217 1298 1313

1458 1625 1826 1897 1909

2047 2096 2118 2171 2390

2475 2491 2567 2659 2748

3016 3148 3169 3199 3579

3602 3678 3713 3772 3832

3859 4186 4363 4672 4940

5054 5070 5333 5339 5354

5468 5521 5538 5620 5635

5766 5770 5952 5988 6067

6191 6219 6304 6327 6479

6643 7017 7214 7298 7309

7322 7558 7688 7704 7802

7826 7849 7858 7928 7951

8001 8009 8073 8194 8230

8256 8376 8562 8735 9200

9293 9315 9462 9557 9689

9802

7th Prize-Rs :100/-



0123 0247 0331 0458 0527

0564 0605 0608 0674 0819

0853 0929 0973 0985 1110

1169 1346 1470 1479 1488

1496 1561 1601 1642 1667

1708 1786 1845 2214 2220

2261 2530 2625 2626 2808

2966 3005 3118 3407 3515

3537 3564 3749 3854 3952

3960 4031 4070 4130 4147

4350 4465 4572 4597 4621

4661 4838 4860 4942 4952

5033 5154 5244 5276 5411

5466 5527 5576 5609 5628

5676 5749 5911 6039 6182

6286 6289 6500 6521 6576

6580 6594 6634 6635 6747

6821 6884 6909 6922 6972

7115 7134 7187 7235 7293

7415 7550 7812 7824 7870

7925 8007 8068 8180 8224

8238 8244 8290 8307 8325

8332 8593 8771 8803 8836

8871 8882 8983 9073 9376

9634 9745 9890 9906 9963

9980.