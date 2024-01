കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PU 107873 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 107873 PO 107873 PP 107873 PR 107873 PS 107873

PT 107873 PV 107873 PW 107873 PX 107873 PY 107873

PZ 107873

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PZ 394010 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 399162 (KASARAGOD)

2) PO 815710 (KOTTAYAM)

3) PP 305214 (VADAKARA)

4) PR 733566 (KARUNAGAPALLY)

5) PS 328882 (GURUVAYOOR)

6) PT 168509 (KANNUR)

7) PU 940816 (KOLLAM)

8) PV 495835 (KARUNAGAPALLY)

9) PW 824912 (WAYANADU)

10) PX 720623 (KAYAMKULAM)

11) PY 147999 (KOTTAYAM)

12) PZ 493243 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0204 0273 0289 2053 2535

2549 4042 4736 5290 5667

6026 6444 6711 7296 7580

7593 8090 9647

5th Prize-Rs :1000/-

0815 0918 1031 1297 1342

1389 2099 2162 2494 2599

3139 3235 3933 4117 4715

4780 5219 5349 5689 5959

5985 6126 6500 6823 7090

8121 8397 8416 8516 9406

9455 9537 9590 9949

6th Prize-Rs :500/-

0056 0146 0449 0480 0586

0667 0723 0977 1254 1327

1329 1431 1490 1524 1541

1589 1655 1690 1945 2222

2231 2475 2588 2756 2835

3092 3114 3115 3166 3639

3658 3815 3845 3914 3998

4539 4887 5061 5316 5391

5508 5590 5866 5880 5890

5912 5928 6088 6154 6503

6593 7207 7659 7748 7819

7996 8013 8044 8162 8302

8321 8431 8442 8643 8702

8852 8998 9003 9059 9106

9126 9220 9221 9438 9561

9595 9730 9735 9828 9838

7th Prize-Rs :100/-

0117 0152 0226 0324 0542

0654 0724 0744 0855 0896

1054 1102 1311 1331 1509

1532 1615 1646 1658 1715

2027 2127 2254 2274 2313

2628 2673 2687 2737 2810

2888 3044 3233 3269 3372

3425 3500 3573 3598 3636

3758 3812 3954 3957 4095

4126 4439 4477 4509 4670

4792 4865 4892 5042 5050

5164 5207 5393 5416 5458

5560 5581 5699 5743 5780

5812 5872 5881 5999 6060

6177 6209 6243 6290 6625

6727 6799 6852 6973 6980

7011 7094 7106 7310 7357

7515 7542 7562 7701 7784

7802 7803 7874 7948 7970

8016 8069 8411 8425 8465

8479 8549 8584 8589 8621

8624 8660 8701 8774 8830

8844 8904 9006 9079 9161

9228 9306 9314 9330 9396

9404 9446 9452 9668 9799

9984