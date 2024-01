നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NB 177277 (KOTTAYAM)



Cons Prize-Rs :8000/- NA 177277 NC 177277 ND 177277 NE 177277 NF 177277

NG 177277 NH 177277 NJ 177277 NK 177277 NL 177277

NM 177277

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NL 230257 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 251774 (PALAKKAD)

2) NB 729208 (PAYYANUR)

3) NC 197426 (IDUKKI)

4) ND 301817 (KATTAPPANA)

5) NE 619276 (IDUKKI)

6) NF 388056 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) NG 602964 (KOZHIKKODE)

8) NH 458181 (CHITTUR)

9) NJ 398049 (ERNAKULAM)

10) NK 127858 (KARUNAGAPALLY)

11) NL 543765 (KAYAMKULAM)

12) NM 251054 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0244 0497 0777 0859 1218

1457 2610 2837 4252 4321

4523 5384 5462 5801 6585

7821 9275 9337

5th Prize-Rs :1000/- 0152 0286 0352 0721 0951

1019 1909 1915 2022 2476

2653 2663 2683 2702 4399

4422 4431 6271 6466 6467

6574 6753 7271 7362 7583

8281 8569 8637 8816 9032

9117 9449 9482 9497 9635

9671

6th Prize-Rs :500/- 0281 0318 0579 0756 0837

0943 1076 1091 1415 1424

1425 1444 1490 1649 1996

2054 2077 2110 2306 2600

2671 2723 2966 3072 3210

4001 4015 4035 4183 4490

4513 4534 4625 4862 5090

5514 5549 5846 6033 6112

6114 6193 6219 6232 6252

6595 6750 6810 7060 7239

7243 7310 7409 7423 7623

7661 7782 7864 7914 8008

8068 8121 8138 8230 8421

8521 8793 8927 9005 9168

9182 9190 9216 9224 9422

9613 9623 9658 9859

7th Prize-Rs :100/- 0013 0104 0289 0340 0401

0467 0491 0565 0574 0635

0738 1107 1592 1820 1873

1884 1924 1927 2019 2459

2492 2586 2619 2630 2660

2665 2679 2680 2770 2923

2931 3057 3083 3106 3117

3206 3317 3441 3553 3585

3626 3778 4028 4040 4046

4075 4190 4314 4319 4398

4492 4510 4570 4629 4683

4739 4744 5140 5200 5335

5372 5385 5388 5405 5420

5548 5721 5998 6074 6085

6167 6247 6411 6549 6647

6662 6700 6751 6832 6861

6886 6890 6918 7008 7022

7121 7149 7208 7321 7341

7394 7464 7495 7569 7646

7787 7853 7954 8047 8125

8418 8500 8530 8554 8574

8727 8776 8819 8852 8924

8945 9051 9061 9232 9531

9594 9700 9730 9923 9925

9926 9944