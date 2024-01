കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KO 373074 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 373074 KP 373074 KR 373074 KS 373074 KT 373074 KU 373074 KV 373074 KW 373074 KX 373074 KY 373074 KZ 373074

2nd Prize Rs :500000/- 1) KZ 927544 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 524671 (CHITTUR)

2) KO 915071 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) KP 397155 (KANNUR)

4) KR 145506 (KOLLAM)

5) KS 119064 (THIRUR)

6) KT 773468 (WAYANADU)

7) KU 380752 (THRISSUR)

8) KV 898728 (IRINJALAKUDA)

9) KW 885780 (MOOVATTUPUZHA)

10) KX 874784 (WAYANADU)

11) KY 189316 (ERNAKULAM)

12) KZ 270850 (VADAKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1097 1385 2507 2667 2814

2821 5745 5946 6217 6839

7540 7857 8481 8626 9129

9342 9535 9959

5th Prize-Rs :2000/- 2395 2747 3278 3538 6236

7047 7697 7997 8085 8874

6th Prize-Rs :1000/- 0250 0867 1272 4274 5117

5199 5285 5620 6146 6652

8111 8199 8961 9749

7th Prize-Rs :500/- 0095 0207 0327 0329 0574

0650 1108 1367 1446 1509

1694 1795 1802 1891 1923

1973 2085 2265 2347 2422

2509 2600 2713 2961 3017

3542 3578 3971 4146 4309

4345 5170 5223 5247 5279

5354 5402 5480 5677 5991

6048 6097 6129 6202 6419

6933 6947 7234 7435 7462

7605 7745 7805 7966 8026

8063 8093 8284 8297 8417

8487 8547 8583 8619 8708

8720 8867 8903 9038 9127

9154 9164 9239 9389 9392

9447 9564 9764 9774 9903

8th Prize-Rs :100/-

0104 0381 0416 0424 0426

0474 0524 0679 0699 0815

0858 0955 1057 1065 1141

1170 1191 1215 1226 1263

1266 1297 1715 1810 1828

1859 1913 2061 2116 2306

2350 2371 2527 2545 2739

2846 2901 2924 3079 3247

3293 3340 3464 3465 3610

3968 4018 4100 4153 4155

4203 4414 4415 4425 4450

4535 4605 4654 4746 4853

4905 4965 5125 5198 5230

5238 5322 5441 5459 5553

5608 5898 5932 5938 5958

5977 6084 6086 6114 6301

6421 6429 6482 6657 6695

6737 6744 6796 6817 6823

7056 7136 7209 7484 7498

8022 8191 8201 8241 8276

8474 8514 8650 8681 8686

8699 8721 8753 8798 8814

8825 8839 9009 9021 9113

9272 9307 9341 9381 9660

9763 9788 9892 9999.