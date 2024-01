അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AA 933564 (ADOOR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AB 933564 AC 933564 AD 933564 AE 933564 AF 933564

AG 933564 AH 933564 AJ 933564 AK 933564 AL 933564

AM 933564

2nd Prize Rs :500000/-

1) AA 975927 (CHERTHALA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 973092 (THRISSUR)

2) AB 131077 (GURUVAYOOR)

3) AC 828303 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AD 807186 (PALAKKAD)

5) AE 880923 (MOOVATTUPUZHA)

6) AF 949928 (CHITTUR)

7) AG 745891 (KARUNAGAPALLY)

8) AH 729066 (PALAKKAD)

9) AJ 400053 (KOZHIKKODE)

10) AK 521655 (ATTINGAL)

11) AL 149724 (KOLLAM)

12) AM 100760 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0025 0090 0584 0772 2121

4055 4096 4457 4896 5259

5348 6356 6533 6722 6728

8165 8634 9766

5th Prize-Rs :2000/-

1994 3999 4654 4863 5722

7741 8932

6th Prize-Rs :1000/-

0049 0085 0843 1267 1628

1707 2744 2772 3055 3224

3974 4397 4807 4973 5316

6629 7089 7424 7718 8083

8085 8648 9288 9588 9787

9939

7th Prize-Rs :500/-

0017 0196 0707 0708 0713

0844 1110 1149 1219 1238

1247 1286 1345 1578 1765

2049 2253 2463 2502 2660

3162 3182 3606 3610 3718

3850 3953 3972 3993 4260

4446 4487 4519 4659 4867

5154 5212 5384 5456 5529

5766 6332 6350 6559 6651

7070 7384 7428 7432 7475

7505 7630 7851 7910 7931

7970 8278 8538 8640 8825

8870 8908 9196 9209 9223

9260 9293 9309 9355 9402

9650 9920

8th Prize-Rs :100/-

0246 0265 0353 0373 0402

0443 0504 0528 0572 0577

0611 0677 0721 0907 0937

1101 1145 1297 1316 1318

1394 1422 1428 1556 1727

1738 1794 1961 2048 2196

2241 2272 2356 2358 2536

2620 2651 2681 2761 2871

3021 3026 3445 3569 3577

3728 3826 4070 4267 4310

4385 4424 4569 4577 4636

4684 4895 4920 4950 5265

5418 5504 5566 5684 5710

6064 6131 6195 6285 6313

6432 6433 6447 6509 6612

6652 6663 6791 6980 7019

7025 7077 7094 7099 7200

7209 7226 7233 7293 7573

7600 7667 7704 7730 7737

7795 7855 8022 8027 8102

8161 8260 8341 8351 8394

8702 8872 8893 8899 8950

9006 9201 9295 9363 9391

9397 9442 9443 9460 9606

9719 9796 9943