സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SM 761080 (ATTINGAL)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 761080 SB 761080 SC 761080 SD 761080 SE 761080

SF 761080 SG 761080 SH 761080 SJ 761080 SK 761080

SL 761080

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SB 265572 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0414 0549 1634 1673 2499

2576 2653 2702 3201 3830

3879 4417 4535 7191 7497

7568 8639 9094

4th Prize-Rs :2000/-

0199 0649 2533 7084 7394

7549 7818 8629 8638 9397

5th Prize-Rs :1000/-

0606 0877 2695 4300 4444

4634 5040 5730 5997 6233

6583 6689 6797 7283 7376

7453 7839 8314 9122 9911

6th Prize-Rs :500/-

0214 0308 0313 0996 1088

1683 1932 1945 2129 2200

2571 3039 3339 3417 3818

3883 3933 4001 4109 4292

4326 4528 4731 4922 4952

5046 5055 5130 5165 5348

6067 6115 6402 6687 6881

7474 7560 7655 7737 8050

8220 8225 8397 8880 8892

8978 9040 9042 9091 9242

9893 9981

7th Prize-Rs :200/-

0018 0246 0521 1310 1504

1506 2084 2145 2304 2685

3277 3349 4630 4819 4936

5986 6173 6294 6438 6525

6690 6791 6941 6991 7049

7163 7356 7665 7670 7783

7850 7865 7923 8023 8081

8361 8405 8921 8935 9114

9126 9160 9394 9497 9974

8th Prize-Rs :100/-

0055 0107 0116 0205 0292

0334 0345 0507 0707 0855

0988 1007 1070 1119 1200

1272 1339 1343 1607 1620

1637 1652 1662 1743 2085

2106 2170 2301 2370 2395

2484 2517 2579 2675 2680

2727 2807 2822 2823 2830

2949 2968 2978 3031 3245

3421 3453 3456 3739 3846

3885 3960 4173 4291 4457

4467 4493 4617 4763 4832

4890 4892 5000 5126 5215

5232 5244 5337 5359 5398

5453 5607 5614 5634 5718

5825 5943 6114 6134 6140

6204 6252 6277 6427 6590

6678 6716 6806 6977 6982

7083 7180 7386 7588 7645

7687 7760 7761 7820 7824

7872 7941 7995 8019 8032

8052 8072 8193 8409 8511

8548 8597 8637 8741 8775

8841 8851 8864 9088 9359

9574 9677 9691 9705 9738

9797