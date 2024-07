വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-779th DRAW held on:- 22/07/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WW 930353 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/- WN 930353WO 930353WP 930353WR 930353WS 930353 WT 930353 WU 930353WV 930353WX 930353WY 930353 WZ 930353

2nd Prize Rs :500000/- 1) WW 699938 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 312856 (PATTAMBI) 2) WO 150376 (KOTTAYAM) 3) WP 270817 (ADOOR) 4) WR 949111 (PUNALUR) 5) WS 778600 (KAYAMKULAM) 6) WT 389076 (THRISSUR) 7) WU 697212 (CHITTUR) 8) WV 164016 (ERNAKULAM) 9) WW 120196 (PUNALUR) 10) WX 540025 (IDUKKI) 11) WY 504856 (KOLLAM) 12) WZ 704050 (ATTINGAL)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0546 0904 2832 2937 3673 4842 4916 5522 5531 6052 6145 6804 6855 7945 8337 9055 9362 9929

5th Prize-Rs :2000/- 0146 0715 1855 2532 3128 5045 5593 5973 7779 8236 6th Prize-Rs :1000/- 0036 2322 2900 4883 5180 5407 6442 6926 7179 7293 7320 7589 8316 9525

7th Prize-Rs :500/- 0209 0392 0451 0597 0617 0691 0822 1024 1254 1273 1288 1300 1378 1450 1717 2127 2374 2375 2513 2582 2624 2698 2775 2828 2830 2967 3081 3171 3288 3387 3510 3656 3874 4182 4447 4455 4634 4712 4821 5019 5257 5275 5405 5427 5452 5469 5485 5642 5910 5913 6247 6398 6426 6453 6499 6559 6560 6627 6636 7007 7158 7518 7523 7601 7681 7745 7844 7946 8195 8243 8523 8528 8529 8640 9272 9363 9411 9513 9639 9643 9840 9860

8th Prize-Rs :100/- 0181 0230 0274 0338 0416 0514 0538 0593 0692 0808 0830 0915 1100 1107 1167 1205 1264 1425 1451 1525 1655 1767 1802 2060 2202 2271 2294 2301 2400 2484 2514 2563 2608 2613 2653 2664 2704 2841 2843 2869 2886 2979 3209 3243 3274 3310 3616 3631 3645 3666 3680 3881 4010 4039 4103 4194 4290 4517 4540 4544 4578 4716 4775 4818 5093 5135 5153 5225 5296 5352 5463 5528 5569 5682 5739 5811 5814 5836 6007 6297 6314 6512 6628 6641 6725 6746 6819 6996 7013 7056 7072 7089 7104 7275 7317 7443 7467 7811 7819 7891 7925 7931 7955 7957 7963 8038 8077 8249 8309 8513 8598 8665 8687 8889 8955 8968 9270 9304 9368 9516 9573 9660 9726 9801 9960 9979

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.