കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-664th DRAW held on:- 27/07/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KJ 920716 (KANNUR)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 920716 KB 920716KC 920716 KD 920716KE 920716 KF 920716 KG 920716KH 920716KK 920716KL 920716 KM 920716

2nd Prize Rs :500000/- 1) KH 608758 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 300215 (KOTTAYAM) 2) KB 791723 (ERNAKULAM) 3) KC 102527 (ERNAKULAM) 4) KD 292525 (GURUVAYOOR) 5) KE 179412 (THRISSUR) 6) KF 193907 (KOTTAYAM) 7) KG 736616 (VAIKKOM) 8) KH 540501 (ADOOR) 9) KJ 629278 (KOTTAYAM) 10) KK 704078 (PALAKKAD) 11) KL 478983 (VADAKARA) 12) KM 334574 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0083 0451 1099 1327 1559 2191 2921 2927 4276 4415 4727 5491 6515 6745 7504 8561 8661 9735

5th Prize-Rs :2000/- 1653 1771 1828 3456 3904 4320 6298 6982 7542 9759

6th Prize-Rs :1000/- 0295 0400 1677 4199 5152 5211 6503 7294 7326 7353 7973 9304 9476 9676

7th Prize-Rs :500/- 0039 0111 0299 0341 0615 0625 0718 0967 1040 1080 1440 1539 1548 1555 1644 1810 2112 2121 2275 2320 2593 2687 2716 2784 2815 2873 2895 3222 3808 3845 3921 4454 4752 5012 5021 5037 5054 5109 5148 5185 5258 5327 5671 5924 6362 6649 6717 6773 6817 6900 6903 7087 7507 7646 7689 7740 7968 7980 8080 8107 8263 8267 8327 8522 8662 8702 8728 8741 8851 8950 9132 9250 9263 9289 9354 9372 9736 9838 9863 9911

8th Prize-Rs :100/- 0053 0261 0297 0457 0504 0628 0654 0693 0721 0769 0809 0810 1062 1128 1203 1419 1426 1525 1582 1709 1800 1912 1963 2067 2162 2269 2273 2274 2291 2314 2454 2504 2607 2745 2939 2991 2992 3080 3112 3179 3409 3417 3480 3520 3603 3612 3685 3767 3977 4043 4075 4260 4266 4355 4395 4463 4515 4565 4591 4643 4761 4894 4908 4915 4986 5120 5121 5299 5337 5349 5364 5468 5527 5583 5592 5720 5878 6020 6066 6140 6177 6238 6307 6542 6749 6799 6800 6802 6835 7029 7071 7089 7131 7140 7192 7216 7259 7393 7523 7564 7712 7728 7735 7854 7901 7977 8137 8506 8541 8677 8749 8766 8820 8869 8874 8925 9076 9160 9175 9183 9373 9753 9837 9947

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.