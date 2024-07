അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) AS 208368 (THIRUVANANTHAPURAM) Cons Prize-Rs :8000/- AN 208368 AO 208368 AP 208368 AR 208368 AT 208368 AU 208368 AV 208368 AW 208368 AX 208368 AY 208368 AZ 208368

2nd Prize Rs :500000/- 1) AN 283650 (CHITTUR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) AN 897796 (THIRUR)

2) AO 107542 (KANHANGAD)

3) AP 597526 (KOLLAM)

4) AR 487979 (ADOOR)

5) AS 350230 (PALAKKAD)

6) AT 124848 (PATTAMBI)

7) AU 775281 (ALAPPUZHA)

8) AV 245273 (IDUKKI)

9) AW 944592 (VADAKARA)

10) AX 632721 (ALAPPUZHA)

11) AY 866461 (VADAKARA)

12) AZ 266714 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 2214 3405 3806 4080 5648

6076 7006 8005 8044 8069

8241 8879 8948 9202 9203

9490 9615 9630

5th Prize-Rs :2000/- 0774 2647 4512 4787 6051

8093 8821

6th Prize-Rs :1000/- 0399 0593 1664 1756 1980

2127 2135 2731 2815 3316

4266 5568 5671 6259 6579

6758 6791 7715 7763 7826

8011 8067 9023 9025 9052

9912

7th Prize-Rs :500/- 0122 1178 1299 1519 1554

1887 1923 2054 2078 2157

2291 2331 2590 2724 2777

2896 3019 3164 3377 3414

3423 3503 3556 3705 3945

4201 4211 4256 4280 4410

4417 4454 4515 4716 5224

5296 5341 5420 5524 5528

5789 5903 5989 6546 6604

6651 6874 7028 7090 7292

7343 7463 7475 7491 7509

7713 7875 8024 8491 8645

8734 8913 8950 8973 9156

9163 9331 9449 9605 9645

9819 9904

8th Prize-Rs :100/- 0019 0115 0216 0393 0423

0548 0623 0634 0648 0660

0748 0868 0901 0980 1077

1086 1205 1313 1330 1497

1533 1594 1641 1898 1982

2003 2015 2041 2074 2121

2224 2259 2397 2465 2485

2514 2643 2702 2866 3028

3048 3095 3235 3301 3320

3499 3546 3801 3908 4224

4394 4397 4591 4607 4631

4719 4758 4763 4809 4857

4881 4890 4915 5050 5056

5083 5089 5104 5108 5234

5318 5531 5654 5660 5805

5807 5919 6013 6021 6088

6097 6167 6246 6306 6401

6404 6446 6457 6508 6626

6686 6814 7087 7125 7150

7164 7216 7367 7507 8076

8098 8360 8375 8389 8402

8583 8626 8691 8724 8762

8853 8981 9112 9167 9176

9186 9321 9433 9674 9707

9731 9918 9979.