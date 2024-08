തിരുവനന്തപുരം∙ മണ്‍സൂണ്‍ ബംപര്‍ ഒന്നാം സമ്മാനം 10 കോടി രൂപ MD 769524 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരിന്. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ഏജന്റ് ശ്യാം ശശി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. MONSOON BUMPER LOTTERY NO.BR-98th DRAW held on:- 31/07/2024,2:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :100000000/- 1) MD 769524 (MOOVATTUPUZHA) Cons Prize-Rs :100000/- MA 769524MB 769524MC 769524ME 769524

2nd Prize Rs :1000000/- 1) MA 425569 (THIRUVANANTHAPURAM) 2) MB 292459 (GURUVAYOOR) 3) MC 322078 (VADAKARA) 4) MD 159426 (PALAKKAD) 5) ME 224661 (ADIMALY) 3rd Prize Rs :500000/- 1) MA 668032 (PALAKKAD) 2) MB 592349 (PALAKKAD) 3) MC 136004 (THIRUVANANTHAPURAM) 4) MD 421823 (KOLLAM) 5) ME 158166 (PALAKKAD) 4th Prize Rs :300000/- 1) MA 328103 (CHITTUR) 2) MB 777474 (THIRUVANANTHAPURAM) 3) MC 203724 (IRINJALAKUDA) 4) MD 721166 (MOOVATTUPUZHA) 5) ME 138340 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

5th Prize-Rs :5000/- 0269 0556 0617 0898 1192 1225 1492 1940 2885 3371 4248 4400 4638 5048 5554 6566 6692 6813 6860 6939 7164 7402 7721 7907 7971 7992 8364 8924 9126 9339

6th Prize-Rs :1000/- 0036 0096 0343 0360 0389 0416 0432 0435 0531 0538 0614 0736 0820 0837 0851 0938 0978 1026 1033 1075 1095 1138 1173 1251 1479 1480 1496 1522 1551 1616 1737 1866 2027 2050 2091 2124 2207 2263 2328 2404 2437 2542 2566 2599 2711 2725 2816 2857 2877 2979 3050 3092 3224 3226 3227 3350 3392 3471 3482 3724 3782 3785 3823 3994 4093 4127 4200 4226 4254 4262 4265 4292 4294 4308 4363 4476 4515 4535 4576 4659 4693 4767 4821 4855 4918 4942 4971 5135 5427 5502 5513 5584 5593 5769 5770 5785 6035 6085 6164 6207 6540 6575 6840 6886 6920 6946 6999 7032 7227 7244 7366 7376 7410 7430 7444 7452 7582 7629 7687 7741 7941 7987 8037 8067 8165 8451 8725 8854 8882 8901 8918 8956 9065 9079 9206 9322 9396 9408 9422 9424 9532 9571 9862 9990

7th Prize-Rs :500/- 0053 0064 0137 0189 0299 0307 0392 0404 0492 0504 0552 0612 0621 0714 0865 0937 0947 0949 0958 0991 1009 1051 1052 1066 1107 1118 1166 1184 1227 1232 1233 1342 1358 1373 1414 1415 1421 1454 1540 1541 1579 1593 1630 1664 1679 1739 1759 1764 1796 1819 1894 1935 1955 2057 2081 2201 2216 2238 2274 2363 2369 2375 2392 2394 2438 2473 2509 2516 2576 2579 2587 2600 2605 2611 2751 2825 2993 3029 3035 3039 3051 3068 3095 3174 3206 3272 3414 3454 3539 3563 3605 3677 3697 3760 3776 3791 3800 3818 3896 3902 3938 4004 4104 4118 4162 4174 4210 4242 4255 4282 4311 4378 4379 4403 4440 4475 4488 4493 4513 4541 4545 4591 4592 4614 4622 4634 4885 4895 4930 4938 4982 5045 5100 5149 5196 5216 5248 5278 5396 5398 5410 5439 5455 5460 5509 5531 5538 5555 5656 5673 5745 5762 5809 5846 5879 5912 6030 6053 6069 6270 6288 6368 6440 6448 6574 6639 6655 6768 6769 6806 6826 6870 6874 6905 6923 6942 6995 7002 7006 7037 7125 7171 7182 7190 7214 7249 7287 7319 7343 7397 7401 7421 7424 7464 7533 7557 7574 7618 7631 7702 7705 7739 7791 7802 7838 8016 8025 8031 8104 8204 8221 8223 8235 8264 8305 8349 8356 8375 8384 8385 8461 8532 8636 8640 8766 8777 8794 8803 8870 8927 8931 8971 8990 9050 9062 9071 9087 9306 9382 9425 9427 9462 9466 9485 9501 9542 9557 9577 9610 9770 9820 9976

8th Prize-Rs :250/- 0018 0059 0077 0197 0216 0232 0302 0370 0388 0476 0613 0637 0689 0871 0886 0910 0920 0927 0953 0967 1003 1045 1067 1082 1145 1160 1164 1169 1172 1176 1243 1259 1276 1284 1334 1359 1450 1475 1512 1530 1532 1550 1555 1688 1757 1768 1788 1830 1831 1845 1846 1952 1961 2004 2014 2047 2053 2068 2070 2085 2095 2147 2158 2160 2219 2220 2243 2267 2311 2373 2420 2448 2458 2495 2515 2540 2558 2596 2675 2718 2762 2772 2775 2813 2814 2835 2861 2871 2911 2962 3004 3124 3140 3141 3142 3156 3193 3200 3211 3219 3232 3247 3259 3315 3335 3340 3436 3502 3524 3534 3542 3553 3585 3648 3649 3662 3730 3753 3788 3839 3848 3890 3892 3919 3927 4070 4129 4131 4216 4261 4263 4295 4317 4410 4443 4472 4496 4512 4548 4557 4560 4564 4571 4628 4633 4644 4735 4745 4754 4759 4830 4846 4851 4854 4874 4905 4915 4951 4973 4974 5018 5027 5078 5087 5260 5274 5292 5319 5376 5386 5465 5469 5524 5642 5671 5796 5839 5892 5971 5972 6002 6026 6044 6100 6166 6195 6202 6216 6284 6305 6362 6394 6399 6403 6453 6498 6520 6542 6560 6599 6610 6638 6651 6667 6685 6755 6777 6839 6876 6887 6909 7010 7036 7045 7069 7073 7088 7137 7183 7223 7241 7258 7291 7292 7294 7339 7350 7368 7419 7439 7526 7578 7611 7640 7743 7762 7765 7780 7785 7796 7829 7870 7917 7995 8005 8011 8021 8045 8134 8146 8167 8230 8370 8390 8409 8499 8619 8662 8697 8714 8716 8744 8747 8760 8816 8820 8824 8837 8864 8917 8972 8976 9020 9054 9135 9207 9222 9229 9242 9266 9269 9289 9372 9397 9509 9518 9529 9539 9588 9607 9636 9650 9687 9694 9721 9765 9766 9809 9823 9896 9905 9914 9936 9968 9984 9991

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.