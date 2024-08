കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PN 128212 (PAYYANUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PO 128212 PP 128212 PR 128212 PS 128212 PT 128212

PU 128212 PV 128212 PW 128212 PX 128212 PY 128212

PZ 128212

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PW 242132 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 300745 (KASARAGOD)

2) PO 714953 (IRINJALAKUDA)

3) PP 947482 (KASARAGOD)

4) PR 180560 (ALAPPUZHA)

5) PS 655638 (MOOVATTUPUZHA)

6) PT 420326 (KANNUR)

7) PU 943077 (THIRUR)

8) PV 143556 (THRISSUR)

9) PW 119763 (ADIMALY)

10) PX 466006 (THRISSUR)

11) PY 225480 (ALAPPUZHA)

12) PZ 477973 (ADOOR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0400 2038 2746 3357 3601

4695 5839 6426 6890 7600

7863 8038 8346 8446 8521

8922 9051 9798

5th Prize-Rs :1000/-

1048 1511 1567 1609 1882

1885 2930 3040 3192 3671

3721 4217 4767 4886 5461

5470 5700 6008 6112 6314

6530 6759 6810 6831 7360

7364 8317 8444 8530 8591

8895 9138 9282 9664

6th Prize-Rs :500/-

0053 0441 0490 0877 0885

0991 1156 1959 1965 2255

2283 2548 2557 2855 2923

3220 3267 3513 3625 3979

4011 4228 4274 4337 4404

4497 4723 4808 4842 4940

4966 4970 5080 5097 5133

5330 5348 5409 5696 5732

5834 6151 6173 6669 6797

6948 7125 7171 7240 7420

7642 7675 7922 7967 8002

8212 8284 8407 8453 8455

8569 8604 8909 8921 8944

8958 8960 8970 9110 9183

9285 9431 9570 9634 9638

9661 9725 9871 9949 9975

7th Prize-Rs :100/-

0200 0209 0220 0255 0437

0486 0503 0751 0824 1159

1166 1317 1345 1901 1906

1977 1980 2026 2051 2109

2183 2210 2292 2311 2350

2388 2400 2456 2527 2596

2660 2718 2757 2760 2773

2791 2835 2946 3115 3141

3370 3378 3568 3570 3950

4079 4093 4099 4117 4142

4669 4800 4904 4911 5021

5102 5156 5259 5302 5318

5347 5392 5396 5446 5486

5561 5883 6021 6116 6199

6256 6263 6303 6318 6379

6489 6533 6537 6574 6762

6824 6859 6879 6887 6903

6950 7003 7036 7111 7178

7199 7212 7270 7400 7447

7624 7665 7692 7697 7721

7968 8034 8132 8140 8142

8149 8312 8335 8560 8638

8699 8719 8840 8884 8888

9335 9381 9433 9517 9586

9863 9896 9910 9931 9940

9976