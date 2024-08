ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FB 338038 (KANNUR) Cons Prize-Rs :8000/- FA 338038 FC 338038 FD 338038 FE 338038 FF 338038 FG 338038 FH 338038 FJ 338038 FK 338038 FL 338038 FM 338038

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FK 118933 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0202 0834 1242 1309 1396 1603 2269 3231 3460 3924 4183 4192 4812 6209 63536954 7219 7587 8095 8648 8929 9050 9558

4th Prize-Rs :2000/- 3042 3469 3489 4612 5033 5505 5573 7538 8807 8870 9490 9970

5th Prize-Rs :1000/- 0254 1227 2120 2793 3101

4250 5085 5257 5355 5661

5816 6009 6347 6522 7119

7591 7844 7989 8469 8649

9420 9667 9736 9915

6th Prize-Rs :500/- 0346 0353 0389 0452 0487

0489 0497 0934 0979 1006

1449 1491 1560 1636 1899

1914 2166 2378 2410 2471

2581 2623 2659 2871 3011

3045 3202 3209 3443 3488

3513 3545 3567 3819 4185

4227 4254 4312 4489 4492

4570 4654 4657 4659 4669

4704 4936 4953 5110 5129

5152 5231 5342 5397 5428

5501 5526 5780 5819 5945

5993 6040 6190 6324 6339

6357 6895 6912 7075 7155

7266 7330 7505 7512 7563

7790 7835 7944 8220 8413

8540 8551 8675 8784 8931

8957 9043 9073 9120 9195

9315 9357 9615 9790 9796

9982

7th Prize-Rs :100/- 0085 0183 0327 0387 0512

0683 0692 0697 0858 0926

0971 1108 1114 1219 1226

1253 1442 1535 1557 1708

1738 1768 1775 2110 2135

2299 2302 2553 2626 2646

2658 2692 2827 2901 2913

2920 2937 2950 2988 3134

3145 3193 3319 3335 3553

3904 3963 4069 4148 4171

4330 4390 4413 4477 4549

4708 4741 4830 4839 4872

4875 4946 4963 5051 5106

5125 5189 5264 5640 5755

5852 5879 6042 6162 6191

6196 6408 6421 6563 6575

6631 6657 6674 6706 6734

6781 6804 7171 7195 7597

7670 7676 7951 8034 8046

8067 8099 8168 8517 8556

8590 8629 8828 8886 8946

8951 9170 9193 9236 9239

9294 9329 9346 9395 9424

9456 9614 9622 9704 9871

9880 9882 9886 9895 9907

9984.