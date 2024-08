കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-534th DRAW held on:- 08/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PK 395751 (ALAPPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- PA 395751 PB 395751PC 395751 PD 395751PE 395751 PF 395751 PG 395751PH 395751PJ 395751 PL 395751 PM 395751

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PH 385276 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 321086 (ATTINGAL) 2) PB 845758 (KOZHIKKODE) 3) PC 175766 (KOTTAYAM) 4) PD 373140 (KASARAGOD) 5) PE 511318 (CHERTHALA) 6) PF 380703 (ERNAKULAM) 7) PG 216436 (ALAPPUZHA) 8) PH 472656 (ADIMALY) 9) PJ 140550 (THIRUVANANTHAPURAM) 10) PK 396038 (ALAPPUZHA) 11) PL 975087 (KAYAMKULAM) 12) PM 486673 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0216 0806 1009 1104 2171 2738 4851 5293 6014 6665 7424 7647 7775 7991 8042 8045 8902 9080

5th Prize-Rs :1000/- 0490 0581 0868 0942 1051 2142 2199 2338 2443 2624 2795 3320 3480 3876 4016 4219 4744 4835 4898 5003 5386 5401 5421 6310 6381 6396 6408 6767 6946 6960 7555 7615 8845 8880

6th Prize-Rs :500/- 0007 0063 0070 0269 0334 1095 1159 1418 1633 1648 1846 1940 1948 1976 2320 2339 2591 2664 2773 2901 3373 3405 3678 3898 3964 4019 4083 4141 4301 4311 4393 4640 4731 4777 4915 4920 4945 5074 5238 5545 5553 5715 5921 6032 6095 6413 6447 6618 6664 6726 6825 6847 6919 6967 7030 7048 7071 7124 7257 7361 7533 7563 7635 7803 7997 8255 8531 8543 8591 9150 9205 9318 9368 9403 9419 9427 9502 9872 9922 9988

7th Prize-Rs :100/- 0114 0132 0463 0628 0638 0694 0777 0833 0845 0968 1087 1173 1192 1243 1436 1589 1640 1676 1718 1793 1827 1843 1979 2013 2078 2100 2185 2291 2296 2299 2355 2402 2405 2493 2816 2868 2891 2973 3098 3114 3289 3349 3388 3430 3556 3625 3660 3839 3841 3861 3894 3929 4005 4144 4186 4342 5011 5046 5108 5231 5274 5333 5353 5420 5440 5483 5636 5666 5683 5775 5780 5919 6063 6075 6131 6207 6690 6704 6781 7041 7044 7097 7137 7173 7202 7370 7381 7442 7498 7711 7797 7863 7889 7941 7996 8063 8153 8173 8212 8217 8274 8302 8362 8461 8584 8696 8734 8737 8740 8805 8990 8994 9099 9130 9252 9333 9367 9407 9476 9559 9602 9656 9728 9759 9768 9957

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.