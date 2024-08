സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SW 853246 (PUNALUR) Cons Prize-Rs :8000/- SN 853246 SO 853246 SP 853246 SR 853246 SS 853246 ST 853246 SU 853246 SV 853246 SX 853246 SY 853246 SZ 853246

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SS 307555 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0592 0665 0951 0960 2831 3050 3352 3471 3951 5310 5409 5420 6006 7023 7059 8492 8693 9580

4th Prize-Rs :2000/- 2172 3656 4226 4910 5391 7055 7915 8155 8936 9765

5th Prize-Rs :1000/- 0002 0753 0974 1622 1930 2318 2720 3041 3406 3451 3559 4123 5586 5902 6198 6515 6850 7641 8075 8701

6th Prize-Rs :500/- 0469 0567 0663 1830 2032 2082 2110 2126 2216 2305 2314 2451 2947 3341 3476 3531 3588 3659 3995 4750 4773 5013 5051 5259 5443 5621 5656 6022 6100 6368 6435 6497 6742 6829 7167 7179 7346 7587 7681 8030 8098 8195 8325 8600 8829 8997 9067 9186 9218 9338 9549 9882

7th Prize-Rs :200/- 0246 0274 0336 0878 1345 1403 1565 1802 1897 2027 2241 2564 3068 3081 3185 3565 3736 3862 4154 4284 4383 4496 4958 5150 5184 5954 6098 6686 6955 7410 7650 7723 7803 7903 8170 8299 8403 8609 9235 9303 9477 9519 9640 9905 9950

8th Prize-Rs :100/- 0079 0145 0364 0375 0512 0558 0630 0655 0942 1189 1261 1289 1360 1393 1506 1566 1711 1804 1820 1983 2115 2150 2196 2392 2434 2445 2457 2465 2622 2698 2796 2876 2959 3070 3323 3425 3608 3625 3729 3773 3778 4060 4175 4209 4402 4413 4463 4549 4578 4658 4667 4867 4889 4895 4897 5059 5070 5379 5405 5485 5521 5539 5763 6061 6084 6107 6481 6488 6607 6782 6838 6845 6961 7119 7265 7341 7353 7635 7656 7711 7730 7770 7811 7876 8070 8102 8183 8196 8202 8296 8360 8372 8373 8451 8581 8597 8786 8824 8848 8849 8867 8878 8924 8963 9027 9107 9110 9297 9364 9409 9412 9436 9496 9499 9514 9552 9591 9619 9621 9631 9754 9845 9847 9855 9907 9933.