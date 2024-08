ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-106th DRAW held on:- 14/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FY 473769 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 473769FO 473769FP 473769FR 473769 FS 473769 FT 473769 FU 473769FV 473769FW 473769FX 473769 FZ 473769

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FT 245748 (KATTAPPANA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0492 0780 1125 1590 1644 1697 1830 3559 3698 4076 4104 4996 5953 6330 6417 6780 6894 7757 7953 8222 8479 9157 9766

4th Prize-Rs :2000/- 1186 2395 2426 3150 3246 5085 5118 5406 5732 7900 8178 9475

5th Prize-Rs :1000/- 1419 1538 1908 2157 2397 2552 2608 3462 3793 5088 5262 6154 7132 7617 7847 7950 8084 8141 8258 8728 9505 9607 9761 9830

6th Prize-Rs :500/- 0116 0446 0549 0640 0770 0771 0783 0808 0839 0860 0887 1016 1042 1452 1665 1728 1845 1896 2298 2359 2548 2571 2650 2972 3021 3089 3130 3373 3455 3530 3606 3707 3844 4067 4145 4168 4490 4529 4732 4815 4849 4915 4924 4954 5064 5125 5147 5240 5617 5824 5999 6061 6079 6239 6350 6516 6610 6671 6881 6946 7069 7113 7340 7416 7438 7509 7715 7800 7801 7833 7839 7919 7975 8068 8121 8139 8239 8255 8338 8436 8528 8682 8834 8846 9000 9122 9349 9488 9540 9546 9553 9866 9869 9924 9945 9997

7th Prize-Rs :100/- 0269 0423 0555 0613 0621 0853 0902 1116 1260 1305 1403 1424 1459 1504 1507 1559 1586 1666 1910 1914 1928 1969 2044 2110 2239 2259 2293 2488 2523 2593 2776 3038 3050 3184 3354 3569 3600 3644 3710 3755 3777 3795 3809 3897 3942 3978 4000 4030 4135 4292 4300 4359 4392 4441 4452 4491 4541 4548 4727 5008 5054 5113 5188 5206 5371 5409 5485 5849 5872 6063 6281 6292 6372 6460 6676 6736 6807 6829 6833 6845 6888 6998 7082 7118 7216 7313 7473 7499 7507 7538 7549 7552 7588 7592 7681 7750 7813 7816 7854 7863 7876 7911 7988 8137 8140 8195 8235 8316 8329 8450 8482 8497 8654 8676 8716 8946 8966 9080 9125 9445 9493 9604 9642 9727 9791 9875

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.