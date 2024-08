വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-783rd DRAW held on:- 19/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WY 373000 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- WN 373000WO 373000WP 373000WR 373000 WS 373000 WT 373000 WU 373000WV 373000WW 373000WX 373000 WZ 373000

2nd Prize Rs :500000/- 1) WX 197618 (ALAPPUZHA)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 787407 (KANNUR) 2) WO 448892 (KOLLAM) 3) WP 705807 (KARUNAGAPALLY) 4) WR 136756 (IRINJALAKUDA) 5) WS 363885 (KOTTAYAM) 6) WT 258577 (KASARAGOD) 7) WU 980143 (KOLLAM) 8) WV 318346 (MOOVATTUPUZHA) 9) WW 810887 (THIRUVANANTHAPURAM) 10) WX 609639 (KOLLAM) 11) WY 280801 (VADAKARA) 12) WZ 735881 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0687 0936 1006 1599 1874 2507 2511 3113 3783 3839 4089 4444 5019 5460 6510 7083 7356 9891

ADVERTISEMENT

5th Prize-Rs :2000/- 0690 1978 3357 3893 4498 4534 6526 7018 7233 8379

6th Prize-Rs :1000/- 0296 1005 1509 1569 2283 2998 3225 6033 6896 7063 8154 8394 8720 9185

7th Prize-Rs :500/- 0064 0198 0424 0519 0558 0622 0630 0718 0744 0852 0911 1057 1217 1462 1479 1733 1836 2332 2345 2479 2487 2556 2681 2803 2815 2823 2942 2950 3137 3462 3505 3543 3617 4120 4135 4183 4200 4290 4420 4448 4460 4634 4652 5011 5050 5085 5115 5310 5403 5609 5807 5905 6014 6490 6568 6945 6954 7139 7359 7483 7514 7519 7569 7573 7610 7641 7756 7827 7992 8195 8292 8301 8419 8505 9136 9197 9333 9404 9534 9596 9873 9984

8th Prize-Rs :100/- 0004 0044 0091 0132 0229 0283 0412 0506 0695 0890 0922 0961 1052 1109 1334 1415 1550 1551 1702 2128 2249 2319 2325 2475 2548 2583 2626 2650 2775 2793 2900 2923 2943 2987 3042 3044 3263 3305 3334 3387 3444 3624 3729 3896 3907 3914 3958 3999 4063 4265 4300 4351 4386 4638 4659 4661 4722 4910 5045 5048 5212 5336 5389 5454 5509 5525 5579 5625 5908 5927 6018 6149 6162 6231 6269 6613 6846 6856 6974 6992 7117 7182 7187 7200 7236 7243 7252 7271 7308 7436 7501 7506 7511 7579 7613 7672 7683 7685 7719 7725 7734 7747 7777 7822 7856 7902 8101 8265 8295 8497 8519 8567 8625 8786 8818 8825 8843 9123 9240 9276 9375 9475 9583 9619 9802 9857

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.