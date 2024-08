കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-668th DRAW held on:- 24/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KH 579652 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 579652 KB 579652KC 579652KD 579652KE 579652 KF 579652 KG 579652KJ 579652 KK 579652KL 579652 KM 579652

2nd Prize Rs :500000/- 1) KE 917459 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 958177 (THRISSUR) 2) KB 704788 (PATTAMBI) 3) KC 919475 (ATTINGAL) 4) KD 588932 (KANNUR) 5) KE 303090 (WAYANADU) 6) KF 994252 (MANANTHAVADY) 7) KG 683571 (MALAPPURAM) 8) KH 396667 (KOLLAM) 9) KJ 598236 (PATHANAMTHITTA) 10) KK 325885 (THIRUR) 11) KL 399981 (KASARAGOD) 12) KM 388530 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0556 0915 1021 1412 1528 1686 1860 3304 3713 4716 5742 5930 6232 6804 8175 8590 9023 9317

5th Prize-Rs :2000/- 2516 2539 3284 3617 3906 6044 6350 6373 8093 8700

6th Prize-Rs :1000/- 0016 0703 1262 1625 2208 3336 3717 3795 4458 5302 5579 6668 8363 8921

7th Prize-Rs :500/- 0189 0237 0243 0348 0393 0682 0696 0993 1029 1049 1126 1130 1185 1490 1590 1635 1719 1862 1921 2036 2311 2396 2413 2456 2503 2807 2905 3016 3140 3162 3238 3403 3431 3448 3515 3661 3734 3770 3810 3997 4007 4109 4254 4609 5058 5260 5290 5445 5565 5595 5605 5641 6085 6102 6117 6169 6191 6925 6954 7025 7123 7233 7278 7925 8097 8306 8441 8514 8673 8927 9026 9039 9109 9215 9403 9521 9820 9925 9957 9977

8th Prize-Rs :100/- 0006 0013 0097 0104 0192 0454 0469 0757 0768 0813 0902 1027 1042 1131 1132 1189 1215 1285 1311 1346 1378 1441 1458 1513 1542 1592 1655 1710 1711 1811 1829 1863 2020 2044 2071 2122 2133 2180 2362 2388 2397 2399 2440 2462 2480 2506 2523 2594 2680 2690 2774 2886 3001 3132 3198 3381 3520 3523 3638 3682 3715 3876 3970 4102 4192 4327 4342 4461 4840 4863 4961 5182 5192 5194 5291 5324 5370 5451 5542 5629 5909 5986 6062 6171 6380 6588 6716 6783 7152 7444 7609 7926 8050 8125 8140 8217 8292 8305 8379 8411 8464 8542 8564 8618 8770 8817 8819 8879 9001 9197 9233 9303 9430 9433 9506 9512 9604 9643 9666 9903 9906 9960 9973 9992

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.