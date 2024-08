അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AX 490210 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 490210 AO 490210 AP 490210 AR 490210 AS 490210

AT 490210 AU 490210 AV 490210 AW 490210 AY 490210

AZ 490210

2nd Prize Rs :500000/-

1) AS 810391 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 730163 (WAYANADU)

2) AO 607358 (ERNAKULAM)

3) AP 407879 (KANNUR)

4) AR 907405 (PATTAMBI)

5) AS 428769 (MALAPPURAM)

6) AT 843953 (KASARAGOD)

7) AU 908510 (WAYANADU)

8) AV 111955 (GURUVAYOOR)

9) AW 620194 (IDUKKI)

10) AX 123612 (VAIKKOM)

11) AY 197935 (KOLLAM)

12) AZ 600418 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0733 1258 1424 2553 2968

3335 4381 4689 5493 6002

6415 6421 6753 6778 7413

7629 8570 9066

5th Prize-Rs :2000/-

0845 1009 1212 5591 6451

6742 6908

6th Prize-Rs :1000/-

0203 1066 1769 2104 2806

2822 3355 3377 3942 4251

5545 5738 5902 5913 6473

6512 6537 7275 7719 8105

8206 8632 8865 9482 9522

9901

7th Prize-Rs :500/-

0108 0168 0330 0372 0933

1392 1715 1848 1919 2260

2387 2471 2624 2741 2776

3233 3265 3362 3962 3990

4022 4070 4084 4191 4293

4326 4573 4590 4683 4760

4771 4827 5026 5041 5116

5351 5356 5546 5716 5721

5844 5971 5981 6062 6380

6426 6483 6511 6601 6710

6982 7026 7274 7526 7668

7961 7977 8046 8103 8226

8376 8513 8566 8638 8732

8744 8760 9055 9440 9721

9922 9942

8th Prize-Rs :100/-

0133 0162 0217 0356 0468

0525 0883 0962 1059 1080

1105 1178 1218 1230 1413

1450 1486 1523 1696 1790

1861 1933 1992 2140 2238

2324 2510 2535 2573 2615

2863 2956 3115 3219 3253

3260 3330 3351 3447 3448

3645 3694 3746 3758 3884

4027 4032 4087 4154 4418

4471 4491 4598 4653 4736

4834 4923 4945 4966 5011

5037 5050 5088 5109 5284

5368 5390 5430 5436 5441

5448 5541 5553 5581 5616

5692 5796 5869 5893 6373

6375 6396 6509 6566 6648

6665 6735 6777 6810 6867

6878 6964 7129 7133 7401

7419 7661 7671 7805 7951

8014 8081 8111 8120 8242

8261 8290 8433 8449 8561

8678 8739 8783 8786 8877

9149 9246 9560 9584 9606

9895 9945 9946