ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-108th DRAW held on:- 28/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FW 188982 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 188982FO 188982FP 188982FR 188982FS 188982 FT 188982 FU 188982FV 188982FX 188982FY 188982 FZ 188982

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FP 734450 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 1827 2859 3167 3381 3741 3937 3939 3941 3962 4016 4071 4742 4992 5050 5122 6251 6785 6824 6838 6974 7996 8491 8974

4th Prize-Rs :2000/- 1170 2106 4512 4709 5988 6487 6734 6971 7167 9206 9292 9550

5th Prize-Rs :1000/- 0034 0233 0448 0839 1049 1223 1550 2242 3171 3404 4391 5037 5126 5413 5424 6061 6584 7124 7976 8061 8696 9457 9760 9845

6th Prize-Rs :500/- 0017 0089 0137 0278 0318 0560 0565 0572 0584 0585 0678 0851 0883 0918 0964 1139 1210 1213 1301 1354 1361 1422 1571 1700 1733 1854 1855 1886 2008 2182 2358 2392 2408 2591 2657 2700 2725 2797 2850 3005 3089 3657 3681 3711 3763 3809 3888 3980 4487 4583 4895 4986 5161 5589 5756 5826 5877 5889 5943 5958 6081 6201 6456 6492 6531 6719 6947 6999 7062 7169 7172 7192 7693 7749 7800 7834 7937 8022 8198 8230 8331 8370 8406 8726 8769 8854 8949 9018 9122 9147 9153 9241 9305 9616 9932 9937

7th Prize-Rs :100/- 0056 0139 0236 0238 0255 0372 0574 0588 0702 0728 0978 1015 1107 1257 1405 1529 1642 1742 1814 2128 2134 2275 2327 2345 2398 2441 2513 2609 2627 2665 2926 3120 3154 3179 3193 3211 3387 3440 3513 3576 3621 3701 3860 3901 3990 4062 4164 4372 4379 4491 4536 4680 4764 4804 4917 4936 5013 5081 5360 5470 5616 5693 5710 5772 5825 5898 5936 5966 5969 6015 6034 6158 6203 6226 6274 6380 6406 6530 6569 6585 6606 6753 6791 6794 6829 7000 7054 7061 7102 7130 7227 7269 7327 7399 7429 7548 7562 7654 7674 7743 7748 7792 8021 8116 8164 8181 8285 8302 8484 8515 8545 8780 8916 8939 8987 8997 9057 9141 9249 9255 9301 9433 9538 9540 9575 9899

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.