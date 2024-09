വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WS 315068 (ADOOR)Cons Prize-Rs :8000/- WN 315068 WO 315068 WP 315068 WR 315068 WT 315068 WU 315068 WV 315068 WW 315068 WX 315068 WY 315068 WZ 315068

2nd Prize Rs :500000/- 1) WT 506224 (IRINJALAKUDA)



3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 230152 (THRISSUR)

2) WO 924053 (KOLLAM)

3) WP 633777 (ERNAKULAM)

4) WR 195511 (ERNAKULAM)

5) WS 418629 (ERNAKULAM)

6) WT 820273 (KANNUR)

7) WU 367483 (KOLLAM)

8) WV 925440 (KOLLAM)

9) WW 835069 (KOZHIKKODE)

10) WX 285442 (CHERTHALA)

11) WY 698970 (ADOOR)

12) WZ 347023 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0537 0567 0693 0897 1428

1541 3065 3176 4338 5130

5679 6619 8435 8453 8813

9146 9330 9907

5th Prize-Rs :2000/- 1558 2305 2600 3062 3847

5047 5053 5859 6636 8283

6th Prize-Rs :1000/- 1549 1966 2316 3309 4201

4251 4519 4958 5086 6484

7205 7924 9015 9621

7th Prize-Rs :500/- 0028 0102 0193 0348 0405

0514 0556 0773 1029 1373

1447 1475 1499 1503 1560

1626 1726 2046 2243 2309

2415 2679 2716 2760 2869

2892 2894 3221 3302 3374

3412 3460 3639 3684 3709

3776 4001 4030 4333 4559

4667 4875 5018 5363 5408

5509 5594 5629 5877 6359

6421 6480 6851 6909 7228

7251 7362 7382 7417 7481

7497 7552 7606 7810 7927

7954 8018 8100 8110 8114

8205 8366 8666 8909 8965

9053 9210 9215 9579 9746

9934 9941

8th Prize-Rs :100/- 0024 0026 0034 0060 0252

0318 0365 0434 0456 0512

0611 0673 0740 0855 0874

0883 1047 1078 1094 1230

1244 1257 1272 1289 1323

1327 1405 1786 1962 1995

2095 2234 2255 2290 2350

2419 2481 2531 2556 2589

2784 2834 2862 2883 2909

2966 2990 3019 3034 3076

3091 3169 3174 3305 3333

3410 3577 3585 3619 3653

3824 3855 3872 3900 3922

3950 4112 4204 4243 4253

4287 4434 4509 4567 4766

4870 5021 5049 5072 5221

5467 5487 5569 5613 5782

5839 5889 5931 6080 6168

6240 6273 6284 6515 6559

6792 6860 6879 6914 7171

7184 7449 7451 7581 7750

7911 8057 8125 8150 8215

8218 8365 8530 8545 8730

8763 8923 9044 9088 9197

9226 9322 9564 9658 9680

9994