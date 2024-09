സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-431st DRAW held on:- 03/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) SM 848007 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/- SA 848007SB 848007SC 848007 SD 848007SE 848007 SF 848007SG 848007SH 848007SJ 848007 SK 848007 SL 848007

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SM 429252 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0466 0609 0700 1042 1300 1911 2069 2911 4484 5943 8029 8134 8214 8255 8383 8505 9287 9591

4th Prize-Rs :2000/- 0182 0276 0776 0971 1807 3000 3086 3244 7081 9765 5th Prize-Rs :1000/- 1365 1431 1537 1615 1917 2377 4286 4497 4819 5283 5934 6733 6837 7033 7423 8332 8451 8585 9271 9946

6th Prize-Rs :500/- 0049 0057 0490 1270 1523 1947 2145 2301 2329 2519 2749 2875 3231 3323 3405 3582 3602 4309 4420 4429 4445 4643 4678 4966 5260 6119 6159 6286 6318 6419 6599 6614 6627 6642 6907 7057 7072 7265 7550 7877 7962 8160 8312 8565 8822 8840 9189 9191 9423 9711 9881 9952

7th Prize-Rs :200/- 0043 1099 1603 1930 2044 2312 2400 2564 3085 3106 3204 3210 3261 3631 3736 3972 4082 4293 4569 5140 5240 5653 5834 6284 6509 6730 6808 7020 7348 7410 7715 8135 8430 8481 8573 8870 9033 9217 9404 9549 9672 9687 9712 9737 9746

8th Prize-Rs :100/- 0125 0129 0154 0243 0282 0370 0435 0467 0489 0639 0696 0803 0935 0942 1129 1195 1322 1355 1438 1453 1492 1546 1772 1801 1927 1932 2031 2171 2193 2362 2415 2469 2489 2573 2582 2583 2612 2615 2619 2684 2692 2831 2883 2905 2963 2993 3030 3126 3152 3324 3816 3830 4006 4060 4074 4091 4092 4170 4354 4430 4436 4550 4614 4715 4802 4842 4910 4912 5033 5147 5288 5405 5510 5606 5733 5759 5842 6225 6294 6298 6314 6420 6456 6549 6593 6602 6635 6652 6686 6699 6761 6861 6893 6974 7110 7215 7309 7328 7436 7568 7868 8169 8374 8511 8691 8704 8756 8789 8807 8820 8939 8960 8984 8985 9008 9022 9407 9554 9556 9675 9699 9707 9766 9821 9888 9895

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.