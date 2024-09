വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WL 181272 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 181272 WB 181272 WC 181272 WD 181272 WE 181272 WF 181272 WG 181272 WH 181272 WJ 181272 WK 181272 WM 181272

2nd Prize Rs :500000/- 1) WK 342750 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 622779 (WAYANADU)

2) WB 226953 (IDUKKI)

3) WC 355783 (PALAKKAD)

4) WD 224023 (KOZHIKKODE)

5) WE 469366 (VAIKKOM)

6) WF 340110 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) WG 445021 (CHITTUR)

8) WH 293391 (GURUVAYOOR)

9) WJ 807444 (PALAKKAD)

10) WK 123785 (CHITTUR)

11) WL 779877 (PATHANAMTHITTA)

12) WM 356987 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0924 1309 1507 4456 4575



5379 5408 5659 5939 6844

6899 7555 8354 8410 8540

9248 9480 9560

5th Prize-Rs :2000/- 1227 2769 3395 6088 6425



6430 6767 7426 8271 9360

6th Prize-Rs :1000/- 0205 0607 0656 1464 1652

1827 2647 3655 3850 3934

4294 6191 7004 9252

7th Prize-Rs :500/- 0065 0118 0365 0377 0525

0574 0621 0749 1085 1111

1300 1316 1441 1484 1518

2028 2045 2089 2200 2819

2967 3044 3060 3268 3286

3338 3436 3813 3886 3915

3932 4202 4554 4608 4671

4915 5338 5529 5607 5614

5986 6128 6139 6468 6471

6472 6585 6619 6729 6806

6956 6965 6974 7039 7063

7377 7541 7569 7725 7888

7908 7918 8000 8009 8016

8219 8308 8327 8388 8397

8652 8667 8675 8724 8823

8961 9028 9465 9494 9523

9749 9825

8th Prize-Rs :100/- 0130 0279 0297 0335 0374

0405 0456 0474 0544 0676

0678 0720 0969 0983 1014

1020 1021 1141 1162 1172

1310 1461 1473 1483 1860

1931 1972 2052 2237 2380

2394 2400 2415 2422 2514

2645 2667 2676 2685 2696

2844 2856 2884 2903 2924

2956 2973 3009 3081 3151

3335 3359 3547 3596 3615

3899 3975 4010 4188 4226

4324 4346 4373 4476 4489

4512 4544 4623 4683 4835

4877 4899 4934 5019 5284

5414 5665 5791 5794 5913

5982 6074 6232 6275 6280

6432 6443 6451 6463 6490

6575 7062 7108 7162 7240

7347 7378 7382 7417 7796

7841 7952 8043 8148 8175

8222 8248 8399 8504 8689

8875 8927 8952 8954 8979

9047 9119 9381 9395 9405

9642 9730 9745 9752 9824

9986