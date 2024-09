കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KS 475528 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 475528 KO 475528 KP 475528 KR 475528 KT 475528

KU 475528 KV 475528 KW 475528 KX 475528 KY 475528

KZ 475528

2nd Prize Rs :500000/-

1) KN 337567 (MALAPPURAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 242358 (KANNUR)

2) KO 866223 (KANHANGAD)

3) KP 950193 (ATTINGAL)

4) KR 405005 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) KS 932550 (THIRUR)

6) KT 728495 (KOTTAYAM)

7) KU 259335 (KOTTAYAM)

8) KV 177981 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) KW 464029 (CHITTUR)

10) KX 201062 (PALAKKAD)

11) KY 805243 (KOZHIKKODE)

12) KZ 924841 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0028 1211 1281 2269 3063

4074 4099 4100 4483 5225

5265 6743 8040 8156 9398

9617 9746 9831

5th Prize-Rs :2000/-

0035 0712 1788 3374 5496

5849 7365 8827 9131 9733

6th Prize-Rs :1000/-

1348 1618 1769 2367 2516

2656 3316 3951 3988 6402

6920 8432 9279 9607

7th Prize-Rs :500/-

0646 0659 0722 0771 0811

0879 0952 1037 1041 1147

1205 1258 1372 1394 1495

1749 1810 1842 1877 2075

2281 2315 2324 2335 2375

2703 2797 2974 3000 3116

3381 3796 3834 4000 4243

4266 4438 4677 4905 5041

5201 5228 5301 5395 5432

5535 5543 5827 6092 6164

6200 6204 6228 6603 6866

7513 7577 7648 7866 7901

8030 8170 8273 8280 8353

8354 8373 8586 8611 8697

8715 9098 9195 9239 9387

9672 9829 9847 9853 9992

8th Prize-Rs :100/-

0023 0084 0414 0629 0668

0774 0797 0944 1321 1329

1445 1831 1856 1871 1916

1982 2148 2250 2253 2420

2453 2551 2561 2568 2631

2758 2832 2900 2920 3012

3028 3094 3279 3306 3314

3598 3632 3645 3649 3730

3836 3847 4048 4180 4217

4365 4429 4480 4575 4644

4665 4676 4696 4740 4902

4943 5046 5192 5296 5313

5322 5365 5368 5410 5459

5575 5606 5675 5695 5835

5839 6013 6051 6159 6167

6217 6359 6410 6519 6629

6707 6811 6825 6929 6976

7013 7051 7090 7137 7190

7195 7210 7423 7442 7469

7617 7655 7678 7767 7940

8038 8243 8292 8294 8321

8419 8525 8625 8678 8729

8899 9014 9039 9094 9208

9276 9393 9534 9576 9730

9732 9800 9877 9929