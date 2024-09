ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FJ 706001 (PUNALUR)



Cons Prize-Rs :8000/- FA 706001 FB 706001 FC 706001 FD 706001 FE 706001

FF 706001 FG 706001 FH 706001 FK 706001 FL 706001

FM 706001

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FL 323914 (PATTAMBI)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0113 0192 0295 0297 0322



0690 0913 2120 2510 3074

3420 3510 3749 3871 4668

5151 5776 6052 6349 7257

8461 8966 9920

‌4th Prize-Rs :2000/- 0646 1072 1908 2783 3075

3223 3848 4766 5927 7124

8353 9348

5th Prize-Rs :1000/- 0121 0248 0432 0523 1089



1499 1816 3206 3637 4463

4804 5820 5847 6009 6522

6619 7111 7280 8069 8318

8909 9018 9175 9450

6th Prize-Rs :500/- 0131 0353 0610 0758 0764



0904 0910 1051 1221 1649

1730 1991 2198 2229 2260

2533 2587 2631 2636 2768

2817 2984 3197 3272 3399

3567 3621 3652 3746 3781

3797 3825 3839 3895 4032

4151 4166 4399 4526 4531

4532 4597 4643 4667 4751

4761 4970 5073 5108 5193

5272 5365 5517 5689 5695

5770 6163 6222 6297 6312

6328 6335 6389 6429 6819

7132 7196 7237 7293 7378

7480 7489 7728 7833 7859

8208 8474 8546 8587 8764

8859 8903 9016 9036 9150

9170 9174 9211 9282 9595

9694 9706 9710 9861 9893

9991

7th Prize-Rs :100/- 0090 0317 0335 0377 0698



0826 0977 1071 1134 1143

1235 1407 1513 1572 1590

1743 1813 1826 1922 1936

1945 1982 2160 2360 2381

2479 2577 2580 2654 2730

2777 2812 2882 2998 3007

3058 3083 3113 3135 3185

3195 3633 3773 3869 3990

4426 4517 4523 4602 4632

4698 4732 4765 4772 4903

4962 5641 5682 5719 5808

6021 6036 6043 6057 6070

6098 6101 6121 6195 6306

6358 6369 6517 6545 6630

6678 6884 6889 6899 6951

6962 7125 7134 7190 7192

7227 7365 7425 7428 7547

7652 7756 7764 7928 7937

7938 7940 8139 8176 8236

8237 8241 8465 8488 8505

8509 8523 8618 8769 8914

8939 8992 9127 9168 9217

9248 9271 9388 9401 9447

9498 9569 9657 9762 9804

9827.