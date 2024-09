കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-539th DRAW held on:- 19/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PX 178754 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 178754PO 178754PP 178754PR 178754 PS 178754 PT 178754 PU 178754PV 178754PW 178754PY 178754 PZ 178754

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PV 918087 (PUNALUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 276148 (CHERTHALA) 2) PO 601976 (MALAPPURAM) 3) PP 626242 (KOTTAYAM) 4) PR 249148 (ALAPPUZHA) 5) PS 310485 (PUNALUR) 6) PT 610583 (PALAKKAD) 7) PU 686818 (ALAPPUZHA) 8) PV 259261 (THIRUVANANTHAPURAM) 9) PW 359527 (THRISSUR) 10) PX 318727 (VADAKARA) 11) PY 740803 (NEYYATTINKARA) 12) PZ 995566 (VADAKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0023 0942 1608 2105 2984 3579 3592 4121 4345 4532 5393 5524 5525 6637 6850 7794 8740 8878

5th Prize-Rs :1000/- 0111 0122 0186 0608 1386 1513 1966 2195 2836 2895 3452 4183 4263 4403 4492 4610 4863 5511 5581 5862 6465 6538 6753 7091 7651 7779 7900 8243 8383 8588 9061 9152 9410 9754

6th Prize-Rs :500/- 0128 0270 0464 0500 0577 0854 0873 1020 1116 1447 1472 1659 1995 2888 2959 3089 3286 3330 3449 3589 3635 3756 3831 3840 3901 3927 3944 3998 4095 4150 4202 4251 4295 4298 4393 4435 4593 4700 4716 4919 5023 5337 5473 5484 5549 5861 5976 6038 6072 6176 6415 6501 6639 6672 6710 6783 6787 6815 6851 7059 7538 7685 7763 7834 7928 7977 8203 8260 8303 8329 8515 8782 8977 9017 9031 9056 9064 9265 9371 9931

7th Prize-Rs :100/- 0009 0127 0134 0148 0348 0371 0542 0582 0683 0756 0772 0786 0913 1181 1307 1317 1385 1429 1431 1591 1843 1938 1946 1965 2009 2190 2204 2272 2583 2601

2691 2699 2718 2745 2749 2869 2926 2946 2971 2982 2992 3010 3176 3188 3250 3335 3549 3553 3624 3630 3724 3930 3972 3984 4010 4065 4165 4371 4390 4398 4497 4741 4830 4914 5016 5062 5104 5255 5285 5426 5455 5543 5569 5625 5832 5886 5887 5938 5983 5986 6000 6069 6124 6138 6517 6561 6570 6593 6679 6716 6769 6953 6997 7060 7171 7390 7427 7429 7430 7541 7556 7624 7636 7647 8044 8221 8348 8453 8779 8875 8913 8920 8938 9055 9200 9430 9468 9782 9784 9789 9794 9833 9882 9918 9935 9960

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.