നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NM 898315 (VADAKARA)

Cons Prize-Rs :8000/- NA 898315 NB 898315 NC 898315 ND 898315 NE 898315

NF 898315 NG 898315 NH 898315 NJ 898315 NK 898315 NL 898315

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NA 409444 (ERNAKULAM)



3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 316782 (GURUVAYOOR)

2) NB 320923 (ATTINGAL)

3) NC 924134 (PALAKKAD)

4) ND 904587 (PAYYANUR)

5) NE 129000 (ADOOR)

6) NF 842712 (KAYAMKULAM)

7) NG 188628 (KANNUR)

8) NH 117503 (ATTINGAL)

9) NJ 357504 (IDUKKI)

10) NK 504691 (ATTINGAL)

11) NL 373555 (THRISSUR)

12) NM 315531 (GURUVAYOOR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 1229 1502 1808 2271 2647

2771 2849 3083 3832 4288

4741 6444 6626 6888 7045

7636 7914 9432

5th Prize-Rs :1000/- 0140 0735 0881 1141 1292



1584 2440 2873 3009 3436

3652 3745 3945 4082 5445

6228 6411 6548 6846 7212

7245 7340 7934 8012 8021

8299 8338 8374 8662 8820

8833 8882 9041 9094 9429

9442

6th Prize-Rs :500/- 0087 0156 0231 0435 0778



0916 0944 1069 1577 1810

2141 2180 2219 2378 2396

2567 2638 2846 2970 3291

3364 3434 3444 3508 3673

3737 3775 3818 3835 4232

4285 4405 4704 4747 4802

4814 5009 5262 5357 5496

5755 5812 5843 5911 5917

5934 5952 6004 6071 6107

6187 6272 6500 6579 6631

6793 6913 7033 7041 7242

7361 7379 7399 7558 7629

8135 8344 8498 8504 8710

8899 8921 9074 9653 9663

9682 9728 9811 9962

7th Prize-Rs :100/- 0089 0106 0197 0248 0344



0401 0477 0583 0631 0652

0660 0689 0783 0816 0939

1073 1160 1257 1391 1482

1548 1659 1757 1865 2040

2061 2210 2259 2263 2370

2417 2444 2481 2490 2698

2726 2735 2797 2821 2909

3084 3104 3142 3264 3275

3475 3660 3684 3855 3903

4039 4066 4159 4162 4375

4507 4597 4603 4676 4715

4795 4799 4893 4988 5134

5139 5172 5177 5377 5440

5816 5821 5837 5847 6033

6046 6064 6224 6437 6553

6682 6696 6721 6731 6847

6869 6882 6982 7209 7335

7568 7603 7695 7988 8016

8064 8287 8482 8525 8635

8753 8756 8859 8949 9033

9060 9103 9207 9243 9261

9292 9357 9466 9546 9562

9576 9589 9620 9776 9850

9931 9968.