കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

KARUNYA LOTTERY NO.KR-672nd DRAW held on:- 21/09/2024,3:00 PM

AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/-

1) KL 644906 (WAYANADU)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 644906 KB 644906 KC 644906 KD 644906 KE 644906

KF 644906 KG 644906 KH 644906 KJ 644906 KK 644906

KM 644906

2nd Prize Rs :500000/-

1) KM 349817 (ALAPPUZHA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 196780 (THRISSUR)

2) KB 222718 (KOLLAM)

3) KC 787406 (ALAPPUZHA)

4) KD 536745 (MOOVATTUPUZHA)

5) KE 974741 (VADAKARA)

6) KF 321061 (CHITTUR)

7) KG 300413 (PALAKKAD)

8) KH 351616 (ALAPPUZHA)

9) KJ 971936 (WAYANADU)

10) KK 300241 (PALAKKAD)

11) KL 838137 (PALAKKAD)

12) KM 804971 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0442 1711 1978 3142 3708

4217 4738 5658 5717 5744

6215 6310 6496 7274 7349

8669 9080 9511

5th Prize-Rs :2000/-

1390 3077 3992 5746 6073

7481 7845 7950 8219 8546

6th Prize-Rs :1000/-

0041 0497 0674 2043 2300

2367 2431 2962 4042 5475

6671 7090 7836 9201

7th Prize-Rs :500/-

0012 0095 0212 0372 0419

0791 0955 0989 1019 1259

1353 1387 1397 1692 1739

1851 2059 2163 2212 2333

2340 2395 2581 2763 2901

2927 3099 3124 3135 3334

3693 3738 3740 3774 3875

3913 4005 4015 4107 4279

4446 4541 4732 4982 5118

5352 5470 5473 5497 5516

5539 5595 5725 5742 5908

6058 6195 6524 6599 6839

6994 7072 7175 7378 7379

7648 7816 7901 8458 8682

8894 8971 8981 9100 9412

9439 9520 9617 9800 9994

8th Prize-Rs :100/-

0008 0010 0025 0044 0827

0951 0998 1005 1037 1088

1132 1366 1522 1537 1592

1614 1623 1645 1938 2147

2254 2320 2322 2400 2414

2488 2600 2659 2663 2816

2828 2869 2914 2922 2985

3004 3043 3051 3171 3309

3394 3397 3563 3579 3621

3646 3839 3867 3868 4035

4142 4149 4509 4533 4538

4545 4640 4834 4864 4868

5015 5364 5420 5502 5564

5720 5806 5845 6103 6164

6166 6205 6214 6231 6268

6309 6343 6406 6423 6442

6486 6500 6521 6582 6630

6842 6873 7006 7105 7186

7205 7394 7433 7435 7440

7548 7558 7641 7842 7862

7911 7936 7965 8036 8050

8222 8283 8317 8423 8463

8514 8627 8807 8964 9010

9059 9079 9375 9389 9477

9628 9732 9957 9986

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.