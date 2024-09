വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-788th DRAW held on:- 23/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WF 655547 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 655547 WB 655547 WC 655547WD 655547WE 655547 WG 655547 WH 655547WJ 655547 WK 655547WL 655547 WM 655547

2nd Prize Rs :500000/- 1) WK 916782 (VADAKARA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 154065 (KOTTAYAM) 2) WB 412175 (WAYANADU) 3) WC 305156 (IRINJALAKUDA) 4) WD 965706 (THRISSUR) 5) WE 257197 (KOTTAYAM) 6) WF 902095 (ADOOR) 7) WG 960276 (PALAKKAD) 8) WH 843574 (THIRUR) 9) WJ 425655 (THRISSUR) 10) WK 974592 (ATTINGAL) 11) WL 398007 (KOLLAM) 12) WM 379075 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0663 1210 3286 3861 4076 4616 4671 5229 5507 6566 7063 7405 8093 8269 9061 9537 9942 9957

5th Prize-Rs :2000/- 1511 4050 4876 4923 5201 5619 5651 5992 5996 6755

6th Prize-Rs :1000/- 0292 0841 1956 2488 3369 5587 6222 7439 8642 8882 9361 9456 9540 9871

7th Prize-Rs :500/- 0137 0429 0535 0601 0699 0705 0767 0934 1142 1431 1550 1689 1881 1935 1990 2124 2324 2343 2379 2497 2672 3003 3293 3296 3447 3531 3800 4016 4131 4190 4411 4514 4588 4617 4728 4872 5127 5277 5620 5653 5713 5782 5808 5939 5987 6241 6437 6539 6651 6709 6729 6848 6939 6950 7209 7285 7404 7511 7512 7564 7625 7636 7704 7716 7815 7948 7971 8255 8514 8525 8551 8615 8675 8973 9010 9199 9448 9454 9469 9618 9631 9742

8th Prize-Rs :100/- 0201 0216 0236 0279 0280 0768 0905 1118 1222 1370 1409 1450 1747 1863 1920 1954 2012 2151 2326 2381 2527 2573 2710 2717 2792 2803 2884 2937 2975 3148 3203 3221 3237 3322 3337 3356 3380 3424 3539 3596 3714 3858 3876 4027 4073 4088 4137 4181 4280 4317 4331 4372 4437 4461 4503 4509 4631 4667 4799 4978 4979 4987 5000 5023 5353 5523 5578 5581 5761 5795 5815 6023 6123 6214 6373 6377 6468 6561 6577 6642 6684 6687 6695 6786 6804 6846 6883 6969 6975 7010 7025 7185 7306 7311 7397 7412 7415 7518 7525 7555 7617 7667 7772 7783 7979 8371 8374 8420 8445 8949 8953 9007 9035 9081 9284 9317 9362 9390 9406 9415 9467 9610 9654 9657 9855 9863

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.