സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) ST 615458 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 615458 SO 615458 SP 615458 SR 615458 SS 615458

SU 615458 SV 615458 SW 615458 SX 615458 SY 615458

SZ 615458

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SR 585133 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0450 1092 1420 1560 3068

3852 4393 4538 5723 5990

6856 6876 7671 7779 8774

8952 9700 9879

4th Prize-Rs :2000/-

0938 2774 2946 3217 4992

6036 7372 7572 7977 8150

5th Prize-Rs :1000/-

0236 0266 0383 0521 0817

1063 1555 1888 2502 2754

3902 4217 4450 5690 6137

6719 6770 6795 7303 9044

6th Prize-Rs :500/-

0105 0233 0432 0447 0582

0612 0773 1338 1426 2114

2380 2410 2467 2597 3041

3323 3503 3664 4137 4171

4599 4950 5223 5259 5546

5638 5798 5868 5934 6034

6071 6372 6597 6869 6977

6981 7257 7460 7524 7551

7660 7705 7812 7856 7866

8142 8331 8599 8640 8704

9061 9992

7th Prize-Rs :200/-

0721 0819 0997 1270 1529

1579 1842 2226 2529 2674

2897 2982 3452 3527 3617

3734 3760 3784 3814 4510

4702 5377 5391 5578 5684

6321 6686 7189 7502 7516

7665 7979 8115 8131 8242

8311 8548 8721 8989 9256

9439 9510 9553 9564 9726

8th Prize-Rs :100/-

0003 0078 0193 0196 0522

0621 0891 1028 1064 1141

1209 1233 1275 1348 1376

1425 1455 1707 1760 1802

1899 1903 2008 2095 2149

2240 2340 2471 2557 2578

2803 3043 3059 3266 3282

3303 3369 3508 3549 3586

3589 3719 3748 3777 3820

3950 3987 4108 4113 4459

4515 4580 4746 4786 4794

5025 5050 5108 5441 5453

5480 5589 5595 5626 5890

6132 6213 6216 6339 6365

6413 6440 6521 6579 6613

6667 6695 7140 7213 7230

7234 7296 7345 7458 7491

7509 7565 7596 7608 7652

7728 7755 7772 7888 7908

8164 8176 8214 8376 8443

8521 8535 8538 8552 8582

8661 8670 8765 8961 9013

9017 9038 9072 9076 9211

9241 9308 9437 9448 9498

9558 9566 9670 9793 9833

9837