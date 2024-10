സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SK 115043 (KATTAPPANA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 115043 SB 115043 SC 115043 SD 115043 SE 115043

SF 115043 SG 115043 SH 115043 SJ 115043 SL 115043

SM 115043

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SG 183096 (ALAPPUZHA)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

2064 2337 2590 3166 3363

3671 3943 4632 4793 4850

5039 5760 5839 6466 6700

8598 8796 9712

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :2000/-

0359 0983 1135 1841 3222

4135 5129 7893 9381 9747

5th Prize-Rs :1000/-

0309 0535 1039 1525 1914

2470 2782 3544 3696 3778

4198 4282 5073 5165 6488

6693 7095 7484 8021 8653

6th Prize-Rs :500/-

0078 0083 0127 0916 1111

1322 1527 1536 1564 1723

1956 2009 2201 2448 2546

2718 2735 3101 3299 3652

3910 4358 4379 4564 4574

4596 4635 4787 4932 5286

5479 5493 5706 5776 5925

6450 6517 6747 6968 7609

7642 7961 8026 8047 8055

8112 8125 8220 8304 9116

9342 9856

7th Prize-Rs :200/-

0081 0109 0199 0374 0945

1068 1072 1136 1247 1440

1451 1688 1747 2067 2310

3296 3642 3738 3849 4097

4395 4511 5640 6026 6065

6092 6334 6624 6701 6705

6885 7041 7177 7215 7224

7715 7722 7773 8413 9407

9420 9441 9448 9581 9985

8th Prize-Rs :100/-

0002 0128 0191 0302 0343

0380 0382 0426 0495 0541

0554 0557 0563 0692 0793

1071 1073 1376 1726 1799

2115 2145 2191 2209 2227

2257 2259 2496 2595 2663

2880 3050 3053 3195 3414

3430 3527 3531 3604 3610

3616 3636 3757 3780 3889

3945 4045 4050 4076 4156

4182 4329 4338 4377 4401

4466 4527 4528 4557 4572

4694 4741 4841 4874 4955

5200 5268 5342 5399 5756

5768 5779 5782 5890 5901

5921 5922 5952 5994 6042

6186 6292 6366 6393 6445

6562 6567 6582 6598 6623

6642 6685 6938 6977 6999

7164 7183 7202 7234 7427

7814 7819 7982 8052 8100

8122 8127 8222 8237 8492

8495 8584 8783 8916 8935

9004 9010 9565 9630 9652

9726 9807 9852 9853 9874

9934