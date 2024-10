കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-541st DRAW held on:- 03/10/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PO 376453 (KOZHIKKODE)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 376453PP 376453PR 376453 PS 376453PT 376453 PU 376453PV 376453PW 376453PX 376453PY 376453 PZ 376453

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PT 977712 (MANANTHAVADY)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 223588 (KOTTAYAM) 2) PO 495597 (KARUNAGAPALLY) 3) PP 743077 (KANHANGAD) 4) PR 243255 (PALAKKAD) 5) PS 214276 (ERNAKULAM) 6) PT 567665 (KOTTAYAM) 7) PU 917195 (KASARAGOD) 8) PV 355231 (THRISSUR) 9) PW 792150 (KOTTAYAM) 10) PX 909095 (PUNALUR) 11) PY 978451 (VAIKKOM) 12) PZ 336481 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0072 0499 1290 1399 3151 3719 3801 4021 4038 4285 4448 4543 4894 5452 5806 6540 7074 8992

5th Prize-Rs :1000/- 0098 0811 2015 2379 2609 2679 3078 3194 3995 4286 4483 4762 4769 5272 5368 5421 5800 6215 6318 6422 6545 6606 6661 6811 7455 7513 7790 8012 8249 8363 8437 9470 9497 9633

6th Prize-Rs :500/- 0038 0206 0319 0334 0475 0570 0669 0673 0718 0731 0812 0963 1039 1158 1163 1231 1345 1495 1496 1527 1585 1904 2060 2090 2158 2183 2203 2232 2368 2795 3007 3064 3154 3240 3395 3720 3777 3930 3943 4272 4301 4359 4694 4927 4939 5189 5225 5241 5433 5481 5554 5994 6063 6072 6231 6417 6437 6491 6791 7132 7258 7326 7528 7704 7721 7856 8226 8233 8264 8285 8533 8541 8565 8646 9310 9321 9404 9427 9700 9781

7th Prize-Rs :100/- 0126 0167 0224 0294 0425 0469 0743 0842 0960 1025 1036 1038 1352 1380 1391 1447 1454 1523 1617 1664 1693 1697 1713 1823 1834 2008 2119 2507 2622 2728 2805 2896 2901 2921 2971 2996 3009 3206 3351 3365 3439 3477 3486 3721 3919 3927 3949 3972 3997 4016 4097 4191 4721 4768 4790 4890 4992 5223 5250 5370 5375 5391 5427 5648 5804 5888 6076 6093 6267 6334 6379 6403 6423 6527 6642 6750 6751 6782 6785 6834 6949 6960 7011 7146 7255 7261 7298 7379 7405 7413 7500 7695 7758 7777 7845 7905 7956 8096 8269 8322 8364 8438 8450 8535 8555 8597 8614 8632 8788 9256 9261 9298 9325 9480 9526 9536 9552 9597 9728 9752 9764 9799 9826 9892 9895 9976

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.