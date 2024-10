കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-674th DRAW held on:- 05/10/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KG 790019 (KOTTAYAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- KA 790019 KB 790019 KC 790019KD 790019KE 790019 KF 790019 KH 790019KJ 790019 KK 790019KL 790019 KM 790019

2nd Prize Rs :500000/- 1) KF 247899 (MALAPPURAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 858320 (VADAKARA) 2) KB 525690 (PUNALUR) 3) KC 431042 (KOZHIKKODE) 4) KD 845157 (ATTINGAL) 5) KE 168448 (ERNAKULAM) 6) KF 435193 (THRISSUR) 7) KG 822771 (KOLLAM) 8) KH 699076 (KATTAPPANA) 9) KJ 136181 (PALAKKAD) 10) KK 658921 (VAIKKOM) 11) KL 828215 (THRISSUR) 12) KM 314988 (NEYYATTINKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0399 1427 2019 2031 2289 2380 3236 4203 4248 4544 4550 5333 5821 6685 6771 7492 9100 9277

ADVERTISEMENT

5th Prize-Rs :2000/- 0897 2156 3097 3104 3272 3390 4042 4265 5627 6642

6th Prize-Rs :1000/- 0045 1010 1216 2043 2270 2359 2392 2449 2833 4139 4510 5343 7473 9391

7th Prize-Rs :500/- 0011 0083 0126 0275 0508 0613 0829 0866 1209 1615 1776 1863 2013 2136 2291 2340 2511 2590 2711 3126 3315 3336 3476 3541 3628 3683 3787 4143 4188 4306 4537 4585 4612 4677 4902 5091 5118 5222 5552 5599 5632 5761 5891 5916 5929 5978 6221 6275 6399 6657 6945 7061 7135 7277 7295 7801 7820 7951 7958 8023 8090 8105 8195 8330 8340 8387 8398 8498 8581 8746 8774 8815 8897 9157 9500 9625 9758 9844 9960 9979

8th Prize-Rs :100/- 0159 0214 0247 0251 0286 0375 0409 0512 0519 0658 0679 0751 0853 0855 0979 1063 1176 1233 1298 1485 1499 1514 1630 1804 1892 1901 1986 1989 2125 2227 2248 2284 2388 2399 2409 2713 2756 2976 2983 3008 3090 3137 3205 3241 3271 3374 3378 3428 3727 3774 3853 3931 4040 4084 4199 4299 4380 4421 4448 4453 4496 4639 4891 5065 5079 5128 5229 5239 5291 5319 5456 5565 5930 5981 6076 6215 6246 6352 6373 6412 6509 6580 6665 6737 6970 7043 7172 7264 7276 7497 7528 7614 7699 7732 7747 7829 7926 8001 8020 8027 8059 8067 8203 8326 8327 8393 8515 8589 8732 8782 8827 8926 9212 9283 9326 9358 9423 9452 9571 9664 9876 9892 9923 9945

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.