കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PL 937679 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 937679 PB 937679 PC 937679 PD 937679 PE 937679

PF 937679 PG 937679 PH 937679 PJ 937679 PK 937679

PM 937679

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PM 659155 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 747575 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) PB 348113 (ERNAKULAM)

3) PC 775095 (ERNAKULAM)

4) PD 973930 (WAYANADU)

5) PE 642659 (PALAKKAD)

6) PF 148251 (THRISSUR)

7) PG 574628 (THRISSUR)

8) PH 715740 (THRISSUR)

9) PJ 343105 (GURUVAYOOR)

10) PK 645390 (CHITTUR)

11) PL 149286 (MALAPPURAM)

12) PM 764652 (KASARAGOD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1158 1449 2350 2818 3197

3313 4129 4937 5011 5092

5142 6117 6419 6474 8886

9250 9295 9897

5th Prize-Rs :1000/-

0099 0166 0359 1139 2008

2814 4273 4584 5145 5419

5504 5563 5720 6510 6539

6541 6606 6663 6700 6981

7039 7119 7773 7799 8188

8493 8984 9040 9054 9337

9393 9494 9732 9984

6th Prize-Rs :500/-

0156 0347 0400 0410 0418

0485 0495 0507 0518 0613

0652 0747 0751 0794 0819

0824 0850 0968 1113 1122

1224 1408 1806 2033 2324

2474 2548 2563 2710 2830

2953 3526 3586 3728 3940

4005 4156 4183 4328 4501

4511 4739 4951 5073 5611

6173 6180 6497 6508 6533

6724 6816 6892 6939 6988

7022 7069 7329 7457 7497

7567 7625 7645 7756 7938

8111 8241 8300 8345 8422

8489 8773 8824 8997 9236

9277 9537 9586 9673 9717

7th Prize-Rs :100/-

0182 0285 0324 0478 0541

0558 0560 0578 0584 0659

0682 0693 0801 0806 0874

0890 0895 1023 1236 1363

1474 1484 1616 1657 1712

1818 1947 1995 2015 2118

2174 2208 2235 2281 2290

2378 2478 2530 2533 2586

2636 2796 2879 3245 3250

3276 3287 3402 3751 3846

3858 3884 3966 4069 4099

4145 4185 4498 4550 4592

4715 4759 4806 4906 4909

5146 5160 5456 5506 5514

5547 5570 5639 5670 5769

5955 5979 6040 6085 6129

6219 6254 6287 6371 6440

6469 6487 6499 6653 7070

7074 7095 7118 7159 7254

7265 7500 7526 7609 7632

7774 7853 8174 8193 8235

8257 8416 8525 8591 8699

8711 8753 8755 8801 8808

8981 9351 9493 9515 9521

9542 9598 9811 9861 9876

9976