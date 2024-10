നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NR 967262 (PUNALUR) Cons Prize-Rs :8000/- NN 967262 NO 967262 NP 967262 NS 967262 NT 967262 NU 967262 NV 967262 NW 967262 NX 967262 NY 967262 NZ 967262

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NO 849715 (KANNUR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 809005 (THRISSUR)

2) NO 375169 (KANNUR)

3) NP 877626 (WAYANADU)

4) NR 710621 (ADIMALY)

5) NS 779545 (MALAPPURAM)

6) NT 657414 (ATTINGAL)

7) NU 288562 (CHITTUR)

8) NV 349131 (ADIMALY)

9) NW 198241 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) NX 114835 (CHITTUR)

11) NY 618830 (KOTTAYAM)

12) NZ 439472 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0173 1565 1640 2054 2268



3330 3476 4769 4848 6305

6469 6682 8238 8617 8701

9002 9077 9712

5th Prize-Rs :1000/- 0450 0682 0736 0894 0923



1088 1513 1994 2196 2718

2734 2801 4195 4208 4434

4646 4880 5116 5243 5358

5562 5627 6175 6246 6765

6828 6853 7490 7679 8370

8844 8922 9195 9411 9469

9814

6th Prize-Rs :500/- 0014 0085 0191 0286 0750

1034 1058 1199 1272 1391

1599 1939 2003 2221 2357

2376 2469 2690 2902 3249

3418 3453 3521 3775 3881

3886 3895 3905 4029 4055

4265 4284 4287 4669 4755

4831 4891 4967 5077 5266

5344 5650 5726 5827 5842

5890 5924 5952 5954 5996

6239 6429 6520 6523 6837

6869 6899 6921 6930 7092

7203 7397 7544 7562 7712

7819 7840 7864 8027 8323

8525 8877 8906 8963 9067

9341 9637 9735 9742

7th Prize-Rs :100/- 0018 0055 0144 0218 0227



0254 0369 0439 0462 0477

0563 0710 0981 1219 1222

1290 1409 1817 1873 1888

2090 2092 2188 2200 2340

2434 2477 2622 2629 2697

2773 2854 2856 2922 3014

3018 3090 3329 3360 3520

3540 3633 3715 4042 4114

4172 4185 4379 4567 4620

4814 4828 4868 4900 4917

5028 5032 5070 5170 5206

5218 5238 5299 5323 5353

5378 5420 5443 5492 5513

5572 5632 5680 5825 5921

5977 6019 6103 6114 6298

6329 6375 6458 6499 6584

6624 6691 6824 6945 7053

7274 7454 7470 7683 7751

7937 8039 8114 8194 8234

8245 8255 8431 8545 8601

8725 8734 8808 8895 8939

8943 8965 9005 9037 9053

9058 9186 9260 9422 9439

9544 9617