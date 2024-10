അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AN 127562 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/-

AO 127562 AP 127562 AR 127562 AS 127562 AT 127562

AU 127562 AV 127562 AW 127562 AX 127562 AY 127562

AZ 127562

2nd Prize Rs :500000/-

1) AV 474684 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 348302 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) AO 998529 (PATHANAMTHITTA)

3) AP 114473 (MANANTHAVADY)

4) AR 273183 (CHITTUR)

5) AS 758402 (ALAPPUZHA)

6) AT 370511 (ERNAKULAM)

7) AU 928791 (THAMARASSERY)

8) AV 717115 (THRISSUR)

9) AW 299956 (CHERTHALA)

10) AX 179953 (WAYANADU)

11) AY 111910 (NEYYATTINKARA)

12) AZ 833984 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0466 0864 1008 1430 2490

2513 3518 5504 5529 5859

6378 6620 7089 7119 7561

8037 9403 9793

5th Prize-Rs :2000/-

5037 5773 6145 7064 8184

8978 9767

6th Prize-Rs :1000/-

0243 0283 0342 0647 0724

0777 0902 1293 1510 1658

2196 2250 2297 3068 3188

3954 5632 6188 6857 7891

7968 8007 8200 8252 8915

9986

7th Prize-Rs :500/-

0011 0124 0428 0773 0818

0827 0962 1019 1116 1218

1330 1513 1516 1737 1910

2171 2326 2341 2524 2742

2767 3383 3448 3725 3866

3887 3947 3979 4273 4589

4911 5157 5216 5319 5547

5684 5763 5898 5926 5962

5966 6031 6462 6516 6654

6706 6742 7235 7287 7339

7480 7510 7605 8109 8285

8385 8427 8448 8483 8550

8613 8649 8695 8795 8854

8946 9245 9386 9394 9420

9626 9632

8th Prize-Rs :100/-

0107 0115 0201 0272 0275

0301 0372 0596 0609 0751

0754 0813 0823 0890 1015

1291 1360 1365 1370 1419

1456 1659 1900 1948 1987

2059 2187 2231 2285 2489

2520 2560 2640 2651 2910

3240 3244 3274 3304 3833

3846 3975 4000 4022 4073

4114 4200 4232 4265 4297

4444 4651 4673 4804 4844

5283 5308 5355 5395 5441

5556 5595 5864 5892 5929

6060 6094 6130 6202 6270

6446 6461 6576 6619 6717

6824 7004 7022 7109 7146

7200 7391 7397 7465 7689

7705 7711 7718 7726 7834

7917 8058 8210 8231 8233

8296 8302 8344 8394 8473

8500 8568 8609 8619 8621

8773 8810 8943 9021 9037

9139 9235 9278 9288 9384

9532 9600 9634 9742 9796

9840 9924 9942