നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-402nd DRAW held on:- 18/10/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NA 961469 (MOOVATTUPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- NB 961469 NC 961469 ND 961469NE 961469NF 961469 NG 961469 NH 961469NJ 961469 NK 961469NL 961469 NM 961469

2nd Prize Rs :1000000/- 1) ND 409878 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 905469 (PATTAMBI) 2) NB 874050 (KASARAGOD) 3) NC 347957 (WAYANADU) 4) ND 624088 (IDUKKI) 5) NE 465088 (CHERTHALA) 6) NF 557524 (PALAKKAD) 7) NG 994802 (GURUVAYOOR) 8) NH 884487 (MOOVATTUPUZHA) 9) NJ 125484 (IRINJALAKUDA) 10) NK 123652 (CHITTUR) 11) NL 462687 (PATTAMBI) 12) NM 911440 (ATTINGAL)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0546 0589 0937 1055 2889 3394 3642 5000 5522 5974 6783 6994 7167 7767 7903 8853 9444 9612

5th Prize-Rs :1000/- 0691 0851 1004 1152 1758 2371 2850 2909 3173 3467 3575 3630 3824 4229 4443 4837 4865 5055 5094 5762 5987 6221 6259 6474 6520 6797 7102 7608 8134 8507 8917 9167 9198 9305 9567 9956

6th Prize-Rs :500/- 0059 0185 0305 0796 0814 0833 0928 1176 1476 1572 1683 2015 2062 2228 2290 2342 2423 2520 2623 2635 2748 2799 2987 3078 3184 3263 3285 3397 3398 3428 3450 3468 3691 3996 4193 4196 4596 4946 5019 5072 5163 5219 5289 5347 5441 5476 5860 5924 5979 6222 6493 6642 6833 6897 6915 7035 7281 7322 7327 7522 7632 7673 7839 8079 8244 8316 8319 8352 8398 8428 8465 8595 8640 8764 8818 9155 9529 9648 9825

7th Prize-Rs :100/- 0073 0113 0122 0124 0158 0175 0229 0355 0805 0857 1018 1021 1025 1108 1160 1172 1386 1484 1635 1799 1900 1923 1926 2098 2100 2125 2179 2213 2239 2302 2546 2710 2905 3123 3151 3295 3402 3499 3545 3578 3658 3719 3778 3854 4061 4085 4154 4205 4238 4277 4326 4355 4358 4413 4457 4494 4504 4543 4626 4776 4826 4828 4859 4862 4871 4944 5092 5187 5226 5561 5675 5807 5903 6155 6161 6189 6273 6387 6455 6548 6592 6807 6813 6893 6988 6990 7030 7037 7065 7119 7137 7141 7192 7216 7514 7563 7654 7699 7815 7908 7918 7984 8009 8053 8069 8116 8265 8306 8369 8483 8696 8728 9049 9142 9260 9287 9315 9319 9596 9637 9822 9897

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.