കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-676th DRAW held on:- 19/10/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KJ 107065 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 107065 KB 107065KC 107065 KD 107065KE 107065 KF 107065 KG 107065KH 107065KK 107065KL 107065 KM 107065

2nd Prize Rs :500000/- 1) KC 289766 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 164326 (IDUKKI) 2) KB 702779 (KOZHIKKODE) 3) KC 983677 (KOTTAYAM) 4) KD 451887 (WAYANADU) 5) KE 598572 (KOLLAM) 6) KF 688979 (PALAKKAD) 7) KG 909889 (KAYAMKULAM) 8) KH 514976 (KAYAMKULAM) 9) KJ 797305 (ALAPPUZHA) 10) KK 526387 (MOOVATTUPUZHA) 11) KL 430209 (KOLLAM) 12) KM 860637 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0559 1419 1438 1487 1610 2797 3443 3477 4093 4312 6189 6530 6703 6980 7334 7350 7486 8281

5th Prize-Rs :2000/- 1741 3524 3947 4013 4239 5487 5512 5541 7564 8100

6th Prize-Rs :1000/- 1006 1279 2358 2575 2908 3835 4467 4490 5399 5440 7466 7625 8581 9089

7th Prize-Rs :500/- 0066 0270 0818 0839 0902 1039 1088 1093 1128 1206 1311 1803 2007 2164 2262 2269 2436 2462 2767 2882 3359 3644 3647 3719 4085 4170 4398 4414 4424 4428 4454 4459 4565 4607 4627 4675 4833 4954 5055 5307 5467 5802 5849 6277 6371 6506 6549 6644 6676 6678 6707 6838 6869 6892 7072 7085 7235 7272 7637 7652 7717 7794 7859 8006 8037 8074 8189 8308 8405 8721 8741 9153 9238 9239 9274 9321 9484 9571 9628 9790

8th Prize-Rs :100/- 0052 0166 0252 0288 0415 0446 0460 0503 0535 0587 0599 0624 0713 0955 1058 1067 1106 1200 1375 1431 1546 1554 1657 1719 1969 1975 2030 2037 2176 2342 2368 2426 2534 2546 2571 2657 2686 2697 2781 2855 2888 2909 3031 3146 3152 3368 3569 3594 3626 3671 3679 3724 3832 3891 3932 4081 4265 4576 4672 4686 4722 4817 4963 4972 4989 5180 5286 5332 5403 5519 5623 5732 5743 5816 5885 5957 5958 6071 6083 6124 6176 6214 6216 6223 6494 6544 6596 6634 6666 6961 7039 7052 7138 7167 7211 7233 7266 7317 7404 7450 7535 7613 7837 7853 7962 7963 8014 8031 8134 8317 8439 8457 8784 8825 9001 9042 9049 9177 9200 9397 9629 9754 9874 9906

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.