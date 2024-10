നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-403rd DRAW held on:- 25/10/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NN 336842 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- NO 336842NP 336842NR 336842 NS 336842NT 336842 NU 336842NV 336842NW 336842NX 336842NY 336842 NZ 336842

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NX 277922 (CHITTUR) 3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 539629 (ADOOR) 2) NO 668698 (KAYAMKULAM) 3) NP 765405 (CHITTUR) 4) NR 847975 (KARUNAGAPALLY) 5) NS 725524 (THIRUVANANTHAPURAM) 6) NT 554991 (PATTAMBI) 7) NU 845507 (KARUNAGAPALLY) 8) NV 979419 (THRISSUR) 9) NW 422399 (ERNAKULAM) 10) NX 304274 (ERNAKULAM) 11) NY 965904 (ADIMALY) 12) NZ 226634 (IDUKKI)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0027 1086 1758 2644 3761 3840 4757 4774 4874 5039 5851 6023 6326 7062 7247 7540 7605 8953

5th Prize-Rs :1000/- 0208 0334 0668 0941 1373 2252 2858 3022 3042 3063 3200 3467 4303 4684 5460 5657 6015 6049 6188 6391 6663 6836 6944 7038 7202 7218 7233 7273 7355 7430 7466 7491 8082 8360 8666 9118

ADVERTISEMENT

6th Prize-Rs :500/- 0064 0103 0124 0184 0231 0293 0881 1072 1209 1555 1664 1697 1794 2499 2549 2620 3396 3567 3710 3766 3884 3888 3913 3930 3979 4382 4383 4406 4498 4804 4968 5016 5263 5409 5509 5658 5711 5972 6029 6031 6314 6371 6543 6783 6810 6865 7022 7199 7414 7596 7637 7669 7697 7753 7829 7890 7966 8036 8063 8303 8307 8456 8717 8957 9043 9057 9083 9097 9228 9281 9394 9507 9678 9685 9739 9778 9879 9966 9994

7th Prize-Rs :100/- 0026 0154 0275 0421 0569 0783 0823 0882 0905 1080 1134 1139 1144 1172 1181 1238 1385 1414 1418 1445 1539 1750 1820 1845 1885 1889 1989 2023 2028 2035 2048 2059 2152 2153 2191 2234 2267 2435 2505 2511 2645 2717 2934 2966 2988 3039 3230 3259 3311 3441 3459 3625 3719 4242 4343 4405 4437 4443 4467 4503 4706 4773 4888 4935 4970 5105 5155 5391 5406 5428 5572 5627 5986 6074 6112 6450 6469 6523 6577 6616 6701 6758 6843 7027 7053 7185 7340 7367 7447 7471 7487 7609 7656 7860 7934 7937 8102 8207 8242 8304 8365 8375 8389 8407 8472 8639 8650 8718 8816 8926 8934 9001 9038 9056 9120 9513 9719 9727 9774 9809 9910 9987

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.