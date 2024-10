അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AO 432099 (WAYANADU)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 432099 AP 432099 AR 432099 AS 432099 AT 432099

AU 432099 AV 432099 AW 432099 AX 432099 AY 432099

AZ 432099

2nd Prize Rs :500000/-

1) AY 365962 (ALAPPUZHA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 860081 (KAYAMKULAM)

2) AO 795606 (KOLLAM)

3) AP 145482 (ERNAKULAM)

4) AR 172443 (PALAKKAD)

5) AS 267930 (MANANTHAVADY)

6) AT 267965 (MANANTHAVADY)

7) AU 285157 (CHITTUR)

8) AV 801545 (KASARAGOD)

9) AW 983492 (IDUKKI)

10) AX 824799 (THRISSUR)

11) AY 955397 (ADIMALY)

12) AZ 989267 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0284 0655 0907 1240 5010

6752 6985 7252 7422 7457

7526 7942 8165 8340 8802

9166 9435 9600

5th Prize-Rs :2000/-

0058 1199 4004 6265 6515

6543 7211

6th Prize-Rs :1000/-

0269 0529 0811 1174 1288

1408 2181 2361 2579 2644

2949 4719 5200 5818 6434

6729 6842 7528 7708 8664

8707 8711 8989 9107 9402

9555

7th Prize-Rs :500/-

0345 0569 0597 0600 0625

0677 0821 0840 0843 0868

0875 1007 1231 1347 1425

1489 1742 1920 1999 2147

2176 2376 2396 2595 3013

3086 3351 3388 3534 3563

3586 3625 3941 4253 4286

4332 4441 4717 5071 5196

5287 5511 5666 6246 6252

6283 6321 6513 6596 6643

7138 7219 7362 7463 7470

7516 7648 7651 7728 7868

7915 7934 7967 8115 8153

8709 8983 9244 9914 9928

9935 9958

8th Prize-Rs :100/-

0178 0258 0275 0519 0777

0863 0938 1005 1151 1200

1329 1367 1509 1511 1557

1655 1731 2031 2040 2094

2100 2194 2246 2277 2295

2447 2489 2736 2767 2848

2928 3038 3126 3212 3445

3576 3610 3635 3810 3829

3896 3964 3967 4042 4344

4391 4421 4484 4519 4644

4745 4762 4850 4877 4917

4960 4972 5020 5022 5177

5185 5212 5371 5421 5575

5694 5811 5938 6081 6207

6307 6315 6376 6449 6486

6492 6500 6622 6632 6765

6788 6902 6931 7080 7183

7260 7315 7357 7365 7381

7388 7500 7626 7844 7856

7922 8040 8052 8076 8155

8208 8286 8347 8533 8600

8609 8682 8734 8774 8790

8860 8953 9019 9117 9161

9196 9227 9266 9352 9644

9793 9804 9842