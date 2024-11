ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-116th DRAW held on:- 06/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FU 167165 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 167165FO 167165FP 167165 FR 167165FS 167165 FT 167165 FV 167165FW 167165FX 167165FY 167165 FZ 167165

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FV 804207 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0185 0813 1111 1434 1491 2056 3274 3484 3495 3694 4010 4231 4289 4371 4521 4617 5899 6153 6202 7490 7579 8133 9910

4th Prize-Rs :2000/- 3481 3942 4096 4329 4769 4839 4852 4862 5406 6312 8280 8465

5th Prize-Rs :1000/- 0538 0979 1492 2111 2136 2987 3239 3651 3721 3787 5414 5510 5856 6281 6488 6875 7430 7436 7971 8302 9487 9502 9522 9703

6th Prize-Rs :500/- 0101 0177 0281 0423 0517 0518 0608 0610 0781 0804 1150 1158 1198 1254 1399 1938 1974 2114 2199 2232 2242 2391 2428 2643 2692 2721 2731 2922 2923 2977 3080 3323 3427 3600 3656 3664 4049 4087 4091 4428 4554 4574 4687 4975 5056 5177 5233 5369 5373 5570 5837 5887 6076 6146 6185 6332 6366 6381 6446 6537 6755 6825 6864 7115 7177 7292 7462 7701 7916 8006 8393 8492 8626 8627 8734 8830 9071 9079 9126 9154 9180 9196 9206 9218 9220 9295 9497 9546 9554 9602 9605 9769 9838 9893 9927 9995

7th Prize-Rs :100/- 0336 0366 0376 0564 0573 0625 0631 0685 0890 0895 0919 1129 1191 1279 1333 1447 1517 1550 1557 1608 1803 1839 1952 2026 2049 2078 2228 2272 2295 2362 2431 2496 2607 2627 2629 2637 3020 3152 3244 3257 3573 3659 3850 3964 4034 4115 4284 4385 4391 4502 4582 4600 4606 4619 4744 4791 4827 4878 4911 4916 4934 5074 5092 5096 5188 5382 5410 5541 5559 5603 5687 5794 5903 6023 6090 6109 6360 6432 6647 6657 6664 6785 6822 6883 6891 6921 7140 7219 7280 7362 7368 7422 7443 7453 7503 7547 7584 7598 7611 7687 7750 7754 7803 7821 7827 8000 8057 8178 8208 8283 8382 8474 8599 8810 8819 8825 8953 8973 9038 9129 9201 9400 9500 9639 9837 9983

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.