അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AR 117591 (MANANTHAVADY)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 117591 AO 117591 AP 117591 AS 117591 AT 117591

AU 117591 AV 117591 AW 117591 AX 117591 AY 117591

AZ 117591

2nd Prize Rs :500000/-

1) AP 625333 (ALAPPUZHA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 325264 (IRINJALAKUDA)

2) AO 845519 (KARUNAGAPALLY)

3) AP 245305 (THRISSUR)

4) AR 690155 (KOLLAM)

5) AS 568385 (KOTTAYAM)

6) AT 615615 (THRISSUR)

7) AU 878392 (PUNALUR)

8) AV 946635 (ADIMALY)

9) AW 529537 (THAMARASSERY)

10) AX 240634 (MALAPPURAM)

11) AY 755674 (ALAPPUZHA)

12) AZ 430190 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0282 0562 0717 0869 1564

2319 3070 3222 3676 4199

5448 5526 5687 7329 7911

7936 8305 9329

5th Prize-Rs :2000/-

0152 0467 2032 4146 4644

9597 9775

6th Prize-Rs :1000/-

0210 0237 0560 0563 0569

1187 1971 2012 2567 2898

3053 5446 5467 6135 6243

6449 6798 6943 7083 7263

7513 7930 8458 8839 9268

9327

7th Prize-Rs :500/-

0378 0397 0760 0979 1154

1243 1513 1520 1631 1690

1691 1928 1955 2370 2443

2592 2866 3125 3194 3243

3295 3541 3693 3778 4126

4239 4297 4657 4880 5009

5112 5490 5546 5792 5843

5877 5967 5972 6018 6038

6071 6117 6134 6246 6437

6843 6847 6924 6934 7029

7286 7288 7379 7448 7525

7579 7941 8026 8081 8218

8232 8257 8366 8430 8685

8858 8916 8977 9308 9325

9394 9749

8th Prize-Rs :100/-

0101 0135 0260 0290 0539

0545 0549 0589 0622 0749

0978 1140 1262 1378 1403

1556 1567 1617 1674 1681

1729 1772 1855 1948 2056

2128 2129 2758 2867 2921

3006 3140 3190 3297 3445

3487 3491 3810 4001 4026

4036 4084 4231 4247 4269

4274 4313 4447 4517 4814

4827 4842 4890 4896 4999

5041 5079 5083 5149 5271

5429 5494 5741 5749 5932

5956 6003 6033 6045 6131

6323 6378 6440 6536 6558

6576 6982 6998 7045 7119

7124 7177 7184 7238 7414

7437 7447 7469 7505 7537

7543 7549 7643 7732 7801

7825 7888 7925 7994 8117

8120 8127 8128 8315 8374

8719 8771 8793 8879 9055

9237 9315 9319 9509 9690

9770 9771 9791 9805 9811

9889 9901 9964