വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WS 590871 (KASARAGOD) Cons Prize-Rs :8000/- WN 590871 WO 590871 WP 590871 WR 590871 WT 590871 WU 590871 WV 590871 WW 590871 WX 590871 WY 590871 WZ 590871

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :500000/- 1) WS 167444 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 875209 (CHERTHALA)

2) WO 593942 (THRISSUR)

3) WP 982613 (THIRUR)

ADVERTISEMENT

4) WR 347324 (PALAKKAD)

5) WS 501580 (IDUKKI)

6) WT 214488 (KANNUR)

7) WU 205762 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

8) WV 818867 (THRISSUR)

9) WW 507475 (CHERTHALA)

10) WX 392612 (ERNAKULAM)

11) WY 879629 (ADOOR)

12) WZ 840748 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0049 0649 1366 3122 3210

6012 6094 6199 6879 7532

7967 8465 8960 9196 9201

9398 9612 9920

5th Prize-Rs :2000/- 0846 0856 1976 2999 3456

3528 4213 6622 7189 8389

6th Prize-Rs :1000/- 1167 1418 2326 2612 2920

3374 4116 4802 4893 6333

7231 8308 8474 9631

7th Prize-Rs :500/- 0036 0149 0239 0559 0903

1096 1205 1299 1328 1468

1582 1648 2003 2117 2216

2241 2294 2372 2426 2478

2514 2553 2572 2809 2878

2901 2913 2967 3042 3144

3412 3421 3548 3994 4010

4254 4365 4369 4409 4544

4636 4817 4977 5017 5078

5318 5516 5631 5706 5754

6197 6248 6361 6588 6602

6620 6862 7136 7277 7521

7611 7687 7707 7713 7735

8032 8089 8214 8392 8408

8504 8544 8738 8758 8850

8927 8994 9094 9312 9410

9485 9652

8th Prize-Rs :100/- 0074 0253 0329 0387 0483

0517 0630 0665 0915 0924

1019 1056 1091 1199 1226

1378 1424 1590 1743 1821

1930 1936 2096 2120 2260

2462 2515 2613 2662 2756

2972 3036 3051 3076 3110

3140 3237 3289 3311 3314

3407 3438 3516 3571 3639

3689 3950 4016 4060 4063

4134 4163 4206 4527 4549

4621 4664 4857 5255 5259

5338 5376 5427 5439 5485

5500 5685 5711 5718 5882

5908 5931 5950 5957 6020

6034 6152 6174 6250 6290

6403 6563 6566 6633 6838

6891 6947 6951 7008 7022

7090 7102 7192 7302 7383

7405 7538 7558 7661 7866

8001 8038 8127 8135 8273

8335 8434 8665 8908 8996

9001 9142 9171 9189 9220

9237 9309 9391 9406 9489

9503 9608 9701 9776 9798

9943.