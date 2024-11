ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-118th DRAW held on:- 20/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FY 429216 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 429216FO 429216FP 429216FR 429216 FS 429216 FT 429216 FU 429216FV 429216FW 429216FX 429216 FZ 429216

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FT 654462 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0193 0641 1050 1143 1374 2100 2511 2624 2879 2898 3099 3179 3497 3542 4652 5339 6603 7097 7415 7866 8129 8132 8866

4th Prize-Rs :2000/- 0921 1196 1292 2322 2637 2851 2959 4345 4742 5900 7234 7953

5th Prize-Rs :1000/- 0292 1395 1450 1770 2123 2524 3245 4193 4273 4666 4738 5186 5327 5499 5570 6180 6415 6759 7041 8855 9173 9178 9897 9907

6th Prize-Rs :500/- 0226 0258 0353 0355 0491 0578 0601 0693 0915 0931 0953 1121 1414 1640 1929 1982 2002 2034 2068 2099 2226 2229 2489 2687 2692 2768 2844 2984 3032 3084 3374 3393 3493 3514 3559 3679 3847 3938 4240 4243 4463 4502 4643 4660 4823 4857 4990 5095 5124 5178 5315 5467 5507 5625 5858 5867 5876 6025 6056 6084 6106 6187 6264 6360 6409 6438 6480 6712 6749 6978 7254 7259 7330 7375 7469 7856 7880 7977 8060 8314 8324 8414 8466 8591 8646 8703 8875 8946 9151 9198 9373 9479 9531 9569 9570 9602

7th Prize-Rs :100/- 0090 0181 0288 0358 0398 0516 0517 0552 0623 0717 0845 1113 1148 1326 1403 1431 1439 1452 1461 1656 1782 1920 1983 2006 2109 2155 2189 2219 2236 2255 2308 2351 2630 2727 3152 3199 3213 3339 3351 3424 3469 3502 3553 3573 3599 3649 3708 3762 3781 3842 3890 3922 4052 4063 4092 4097 4361 4456 4482 4642 4680 4694 4813 4839 4881 4989 5091 5167 5285 5379 5537 5651 6079 6102 6163 6171 6210 6321 6379 6393 6520 6529 6598 6647 6834 6847 6877 6981 7047 7049 7050 7083 7094 7249 7280 7318 7443 7497 7510 7627 7636 7776 7813 7818 7935 7988 8019 8158 8164 8274 8352 8372 8377 8476 8558 8578 8617 8717 9006 9040 9075 9114 9265 9355 9367 9870

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.