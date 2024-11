അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) AU 260287 (PALAKKAD) Cons Prize-Rs :8000/- AN 260287 AO 260287 AP 260287 AR 260287 AS 260287 AT 260287 AV 260287 AW 260287 AX 260287 AY 260287 AZ 260287

2nd Prize Rs :500000/- 1) AX 933882 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :100000/- 1) AN 203066 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) AO 801038 (KOTTAYAM)

3) AP 322922 (CHITTUR)

4) AR 886234 (KANHANGAD)

5) AS 628984 (KANNUR)

6) AT 769869 (CHITTUR)

7) AU 378075 (MALAPPURAM)

8) AV 225499 (ERNAKULAM)

9) AW 717194 (WAYANADU)

10) AX 240015 (KOTTAYAM)

11) AY 879731 (KARUNAGAPALLY)

12) AZ 777564 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0019 1472 1538 2057 2249

2743 3111 3419 4424 5034

5126 5459 5569 7727 9067

9089 9538 9650

5th Prize-Rs :2000/- 0196 4910 5237 5391 6836

7965 8299

6th Prize-Rs :1000/- 2471 2799 2856 2862 3191

3561 3732 3733 4197 4313

5100 5124 6015 6179 6237

6275 6912 6961 6995 7271

7354 7445 7977 8582 9845

9965

7th Prize-Rs :500/- 0066 0075 0248 0286 0484

0620 1015 1437 1972 2044

2081 2082 2325 2326 2389

2399 2467 2622 3010 3127

3152 3190 3413 3505 3746

3760 4033 4198 4352 4499

4650 4681 4691 4802 4949

5225 5298 5369 5424 5468

5555 5689 5724 5790 6284

6683 6776 6813 6939 6970

7088 7150 7436 7780 7812

7832 8199 8204 8343 8417

8521 8576 8677 8781 8791

8876 9064 9368 9375 9664

9982 9990‌‌‌

8th Prize-Rs :100/- 0076 0082 0232 0242 0263

0423 0514 0580 0752 0805

1081 1094 1170 1222 1370

1463 1474 1542 1546 1597

1686 1779 1914 1939 1957

2215 2228 2321 2331 2554

2637 2681 2693 2808 2869

2959 3001 3011 3053 3122

3158 3160 3169 3175 3507

3595 3860 3944 4063 4067

4140 4175 4185 4310 4353

4400 4437 4606 4782 5004

5023 5135 5511 5550 5556

5598 5652 5654 5731 5782

5864 5976 6007 6041 6092

6119 6334 6500 6802 6818

6827 7000 7074 7105 7144

7316 7649 7652 7707 7721

7823 7888 7957 7979 8084

8197 8215 8313 8327 8363

8414 8548 8550 8625 8679

8685 8697 8746 8862 8878

8991 9131 9139 9175 9255

9319 9326 9653 9790 9836

9899 9961 9967.