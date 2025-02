കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PV 706299 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 706299 PO 706299 PP 706299 PR 706299 PS 706299

PT 706299 PU 706299 PW 706299 PX 706299 PY 706299

PZ 706299

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PS 790234 (THAMARASSERY)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 777655 (PUNALUR)

2) PO 146835 (PATHANAMTHITTA)

3) PP 280733 (IRINJALAKUDA)

4) PR 608939 (PALAKKAD)

5) PS 397968 (MALAPPURAM)

6) PT 222449 (THRISSUR)

7) PU 837858 (ERNAKULAM)

8) PV 511270 (THAMARASSERY)

9) PW 456499 (THIRUR)

10) PX 481404 (IRINJALAKUDA)

11) PY 861444 (KARUNAGAPALLY)

12) PZ 182294 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0409 1279 1375 1817 2788

3076 3993 4017 4191 4351

4558 5078 5544 5748 5996

6688 8194 8318

5th Prize-Rs :1000/-

0960 1707 1714 2659 2746

2985 3489 3848 4143 4151

4157 4424 4628 4797 5111

5197 5303 5395 5468 5595

5881 6358 7012 7093 7442

7459 7507 7982 7994 8800

9296 9422 9728 9964

6th Prize-Rs :500/-

0035 0397 0489 0597 0712

0734 1071 1263 1468 1480

1620 1909 2109 2198 2312

2370 2424 2508 2514 2574

2769 2949 3040 3047 3311

3467 3613 3734 3983 4028

4046 4116 4278 4327 4452

4692 4780 4862 4922 5083

5131 5219 5337 5374 5449

5722 5848 6028 6234 6248

6250 6300 6388 6397 6501

6699 6709 6715 6936 7119

7336 7357 7669 7697 7873

8162 8240 8355 8522 8705

8964 9212 9272 9279 9281

9538 9618 9775 9816 9837

7th Prize-Rs :100/-

0034 0090 0114 0159 0192

0208 0307 0546 0637 0704

0709 0825 0972 1038 1047

1184 1273 1403 1476 1492

1571 1600 1612 1922 2003

2129 2252 2292 2347 2387

2568 2668 2688 2696 2752

2762 2813 2959 2996 3024

3225 3408 3521 3765 3772

3793 3806 3871 3874 4060

4132 4240 4264 4378 4450

4571 4790 4816 4961 4972

5060 5102 5107 5486 5557

5588 5607 5642 5648 5716

5765 5842 5965 6002 6045

6081 6175 6199 6249 6299

6302 6308 6384 6385 6545

6723 6992 6996 7039 7197

7218 7226 7232 7355 7424

7551 7578 7654 7714 7938

7945 8126 8195 8212 8277

8429 8443 8537 8593 8683

8725 8811 8884 8924 9048

9049 9067 9140 9221 9248

9285 9363 9583 9704 9797

9834